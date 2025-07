Carsten Stork: Silber konsolidiert auf hohe Niveau - Der Trend ist intakt

Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Silberpreis Der Silver-Future an der CME beendete die vergangene Handelswoche mit einem Rückgang von -1,81 % auf 38,425?USD je Unze. Damit kam die dynamische Aufwärtsbewegung der Vorwochen vorübergehend zum Stillstand - doch im größeren Kontext bleibt Silber einer der stärksten Rohstoffe des Jahres: Seit Jahresbeginn steht ein sattes Plus von über +31 % zu Buche. Fundamental bleibt der Rückenwind intakt. Auf der Nachfrageseite stützen gleich mehrere Ströme den Markt: Die industrielle Verwendung - insbesondere für Solarzellen, Elektronik und grüne Technologien - sorgt weiterhin für strukturelle Angebotsengpässe. Parallel dazu bleibt die Investmentnachfrage robust. Während es in den USA zuletzt vermehrt zu Gewinnmitnahmen kam, fließen in Europa und Indien weiter erhebliche Mittel in physisches Silber und ETF-Produkte. Auch geopolitische Impulse wirken unterstützend. Neue Handelszölle, drohende Eskalationen rund um Mexikos Minenexporte und politische Unsicherheiten in den USA haben die Attraktivität von Silber als Inflations- und Krisenhedge zuletzt wieder erhöht. Entsprechend zeigen sich die Positionierungsdaten im COT-Report stabil: Das Managed Money hält weiter rund 60.000 Netto-Long-Kontrakte - ein Zeichen für Vertrauen institutioneller Investoren. Charttechnisch bleibt das Bild konstruktiv: Die Zone zwischen 39 und 40?USD fungiert als Schlüsselwiderstand. Ein überzeugender Ausbruch darüber könnte ein neues Momentum entfachen. Kurzfristig spricht jedoch einiges für eine Phase der Konsolidierung - auch saisonal ist der Sommer traditionell volatiler und weniger trendstark. FAZIT Silber bleibt einer der spannendsten Rohstoffmärkte im DCX - getragen von struktureller Nachfrage, spekulativem Interesse und geopolitischem Umfeld. Die aktuelle Seitwärtsphase werten wir als gesunde Atempause nach der steilen Rally. Wir bleiben mit Teilposition investiert, beobachten aber Kursverhalten, Saisonalität und Sentiment sehr eng. Sollte es zu einem Rücksetzer unter 37?USD kommen, wären taktische Aufstockungen denkbar. Ein bestätigter Ausbruch über 40?USD wiederum könnte die nächste Aufwärtswelle einläuten. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )