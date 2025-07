Mainz (ots) -Mit vier Gold-Medaillen im Freiwasser hat Florian Wellbrock bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Singapur dem deutschen Schwimm-Team einen erfolgreichen Start in die Titelkämpfe beschert. Bis zum 3. August 2025 werden in Singapur Weltmeistertitel in sechs Sportarten vergeben. In der dritten WM-Woche sind von Sonntag, 27. Juli 2025, bis Sonntag, 3. August 2025, die Beckenwettbewerbe täglich in Web und App des ZDF zu sehen.In der "sportstudio live"-Übertragung am Sonntag, 27. Juli 2025, in der ab 15.45 Uhr im ZDF das Leichtathletik-Meeting ISTAF aus Berlin im Fokus steht, folgt ab 17.05 Uhr eine Zusammenfassung der Becken-Wettbewerbe bei der Schwimm-WM in Singapur, kommentiert von Volker Grube. An dem Tag ist die Schwimm-WM ab 13.00 Uhr im Livestream im ZDF-Streaming-Portal zu sehen - ebenfalls kommentiert von Volker Grube. Als Co-Kommentatorin ist Leonie Beck dabei, Doppel-Weltmeisterin 2023 im Freiwasser.Wer in der dritten WM-Woche im Fokus stehtIn der Woche vom 27. Juli bis 3. August 2025 geht es für die Beckenschwimmer um Olympiasieger Lukas Märtens (https://www.zdfheute.de/thema/lukas-maertens-144.html) (400 Meter Freistil) um die WM-Medaillen. Auch Freiwasser-Weltmeister Florian Wellbrock (https://www.zdfheute.de/thema/florian-wellbrock-188.html), Titelverteidigerin Angelina Köhler (https://www.zdfheute.de/thema/angelina-koehler-112.html) (100 Meter Schmetterling) und die Olympiadritte Isabel Gose (https://www.zdfheute.de/thema/isabel-gose-136.html) (1500 Meter Freistil) wollen auf ihren Strecken in der dritten WM-Woche vorne mitmischen. Für die Wasserspringer stehen die Wettkämpfe im OCBC Aquatic Centre in Singapur an.Die Entscheidungen im ZDF-LivestreamDie Beckenwettbewerbe bei der Schwimm-WM in Singapur sind ab dem 27. Juli 2025, jeweils ab 13.00 Uhr, täglich live im ZDF-Streaming-Portal zu sehen. Am ersten Tag stehen unter anderem die Entscheidungen in diesen Disziplinen an: 400 Meter Freistil Männer (mit Favorit Lukas Märtens) und Frauen (mit Medaillenchancen für Isabel Gose), 4x100 Meter Freistil Männer und Frauen.An den Folgetagen stehen diese Entscheidungen an:Montag, 28. Juli 2025: 100 Meter Brust Männer, 100 Meter Schmetterling Frauen (Medaillenchance für Angelina Köhler), 50 Meter Schmetterling Männer, 200 Meter Lagen Frauen.Dienstag, 29. Juli 2025: 200 Meter Freistil Männer, 1.500 Meter Freistil Frauen (mit Isabel Gose), 100 Meter Rücken Männer und Frauen, 100 Meter Brust Frauen (mit Anna Elendt).Mittwoch, 30. Juli 2025: 800 Meter Freistil Männer (mit Sven Schwarz und Lukas Märtens), 200 Meter Freistil Frauen, 200 Meter Schmetterling Männer, 50 Meter Brust Männer, 4x100 Meter Lagen Mixed.Donnerstag, 31. Juli 2025: 200 Meter Schmetterling Frauen, 200 Meter Lagen Männer, 100 Meter Freistil Männer, 50 Meter Rücken Frauen, 4x200 Meter Freistil Frauen.Freitag, 1. August 2025: 100 Meter Freistil Frauen, 200 Meter Brust Männer, 200 Meter Rücken Männer, 200 Meter Brust Frauen, 4x200 Meter Freistil Männer.Samstag, 2. August 2025: 50 Meter Schmetterling Frauen, 50 Meter Freistil Männer, 200 Meter Rücken Frauen, 100 Meter Schmetterling Männer, 800 Meter Freistil Frauen (mit Isabel Gose), 4x100 Meter Freistil Mixed.Sonntag, 3. August 2025: 50 Meter Rücken Männer, 50 Meter Brust Frauen, 1.500 Meter Freistil Männer (mit Favorit Florian Wellbrock), 50 Meter Freistil Frauen, 400 Meter Lagen Männer und Frauen, 4x100 Meter Lagen Männer und Frauen"Finals 2025".Am Freitag, 1. August 2025, und am Sonntag, 3. August 2025, hat das ZDF zudem die Übertragungen von den "Finals 2025" im linearen Programm sowie im Streamingportal. Über dieses Spitzensport-Event, bei dem deutsche Meistertitel in 20 Sportarten vergeben werden, berichtet "sportstudio live" am Freitag, 1. August 2025, von 14.05 Uhr bis 19.00 Uhr im ZDF und am Sonntag, 3. August 2025, von 10.15 Uhr bis 19.00 Uhr im ZDF.Schon jetzt können die Schwimm-Fans über das ZDF-Streaming-Portal zum umfangreichen Streaming-Angebot über Eurovision Sport gelangen.