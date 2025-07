Carsten Stork: Gold-Saison läuft weiter. Das machen die Spekulanten jetzt

Gold im Rally-Modus. Bleibt die Richtung? So stellen sich die Profis auf Der Gold-Future an der CME hat die vergangene Woche mit einem leichten Minus von -0,43 % beendet und notierte zum Wochenschluss bei 3.355,5?USD pro Unze. Damit setzt sich die Seitwärtsbewegung der letzten Handelstage fort - allerdings auf historisch hohem Niveau und mit einer zunehmenden inneren Spannung, die auf einen möglichen Ausbruch hindeuten könnte. Während robuste US-Konjunkturdaten - etwa die überraschend starken Einzelhandelszahlen und rückläufige Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe - kurzfristig gegen schnelle Zinssenkungen sprechen, mehren sich gleichzeitig die Stimmen, die einen baldigen Kurswechsel der US-Notenbank fordern. So hat sich zuletzt Fed-Gouverneur Christopher Waller dafür ausgesprochen, dass bereits im Juli eine erste Zinssenkung vertretbar wäre, sollten die Datenlage und das Inflationsumfeld stabil bleiben. Auch andere Mitglieder signalisieren vorsichtige Bereitschaft. Machen Sie beim kostenlosen Rohstoff-Trade mit. Einfach hier anmelden. Börsen-Profi Carsten Stork tradet die Hurricane Saison schon seit vielen Jahren mit gehebelten Produkten. Dieses Jahr können Sie wieder kostenlos dabei sein. Einfach hier anmelden Für zusätzliche Fantasie sorgt einmal mehr Donald Trump, der sich für Zinssenkungen von insgesamt 300 Basispunkten ausspricht - eine Forderung, die unter normalen Umständen als unrealistisch abgetan würde, im aktuellen politischen Klima jedoch durchaus Signalwirkung entfaltet. Sollte sich dieses Narrativ in Richtung der Fed durchsetzen, wäre das ein massiver Treiber für Gold - vor allem in Kombination mit der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit. Saisonal bleibt das Bild weiterhin positiv: Historisch gesehen zählen Juli bis Oktober zu den besten Monaten für Gold - getrieben von politischer Nervosität, sinkender Realverzinsung und wieder zunehmendem Inflationsschutzdenken. Auch das Managed Money agiert entsprechend: Die Netto-Long-Positionen wurden zuletzt auf über 213.000 Kontrakte ausgeweitet, was zeigt, dass institutionelle Akteure in der aktuellen Ruhe gezielt Positionen aufbauen. FAZIT Gold steht möglicherweise vor dem nächsten Impuls. Die Kombination aus bullischer Saisonalität, zunehmender spekulativer Positionierung und einer immer offener geführten Zinssenkungsdebatte - einschließlich expliziter Forderungen von Trump - könnte schon bald die Dynamik verstärken. Rücksetzer bleiben aus unserer Sicht Kaufgelegenheiten. Je klarer die Fed ihren geldpolitischen Kurs weicht, desto stärker dürfte Gold davon profitieren. Enthaltene Werte: XD0002747026,DE000VC6RKM5

