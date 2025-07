Carsten Stork: Öl schwach trotz starker Saisonalität - was Sie jetzt machen sollten

Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den Ölpreis Der WTI Crude Oil Future beendete die vergangene Woche mit einem Verlust von -1,95 % und schloss bei 66,03?USD pro Barrel. Damit wurde nicht nur eine zweiwöchige Gewinnserie unterbrochen, sondern auch ein früherer Erholungsversuch im Wochenverlauf komplett abverkauft - trotz sommerlich starker Nachfrage, geopolitischer Risiken und frischer EU-Sanktionen gegen Russland. Besonders bemerkenswert ist der Kursverlauf am Freitag: Nach einem Tageshoch bei knapp 68,96?USD setzte ein spürbarer Rücksetzer ein. Meldungen über mögliche steigende Ölexporte aus dem kurdischen Norden des Irak belasteten den Markt ebenso wie die Aussicht auf ein Überangebot durch die schrittweise Rückkehr der OPEC+-Förderkürzungen. Zwar sorgen Drohnenangriffe auf kurdische Ölfelder aktuell für Angebotsausfälle, doch mittelfristig bleibt die Sorge vor einem globalen Überangebot präsent - insbesondere im vierten Quartal 2025. Auch die aktuellen COT-Daten deuten auf einen vorsichtigeren Markt: Das Managed Money hat seine Netto-Long-Positionen deutlich reduziert - von über 200.000 auf aktuell rund 162.000 Kontrakte. Das ist der niedrigste Stand seit mehreren Wochen und signalisiert nachlassenden Optimismus institutioneller Marktteilnehmer. Trotz der aktuellen Schwäche bleibt ein positiver Faktor im Spiel: Die historische Saisonalität spricht klar für eine tendenzielle Stärke im WTI-Future bis Mitte Oktober. Vor allem in der Phase nach dem Sommerurlaub, wenn Raffinerien wieder auf höhere Auslastung fahren und Heizöl-Nachfrage anzieht, kommt es häufig zu Preisaufschlägen. Diese Tendenz bleibt intakt - setzt aber voraus, dass der Markt kurzfristig wieder Vertrauen fasst. Übrigens: Mein Kollege Dr. Dennis Riedl hat mal wieder einen neuen kostenlosen Report für Sie erstellt. Wenn Sie diesen heißen Börse-Sommer einigermaßen entspannt überstehen wollen, müssen Sie sich die "3 Coolen Sommer-Aktien" unbedingt ansehen. Einfach hier kostenlos herunterladen. FAZIT Die Preisschwäche im WTI-Future ist derzeit Ausdruck eines zunehmenden Spannungsfeldes: kurzfristig stützende Faktoren wie Nachfrage, Lagerabbau und geopolitische Risiken treffen auf mittelfristige Angebotsausweitung und schwindenden spekulativen Rückenwind. Die Reduktion der Long-Positionen im Managed Money ist ein Warnsignal - doch die Saisonalität spricht dafür, dass die Aufwärtsbewegung noch nicht vorbei sein muss. Wir bleiben wachsam und beobachten, ob sich im Bereich um 65-66?USD eine neue Unterstützungszone herausbildet. Ein nachhaltiger Bruch darunter würde jedoch das technische Bild deutlich eintrüben. Enthaltene Werte: XD0002745517,XC0007924514,DE000VC6RKM5

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )