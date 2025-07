Carsten Stork: Baumwolle vor dem Ausbruch? Spekulanten ziehen sich zurück

Die hohe Short-Positionierung institutioneller Marktteilnehmer birgt kurzfristig Potenzial für eine dynamische Bewegung Der Dezember-25-Kontrakt im Cotton Future, gehandelt an der ICE US, beendete die vergangene Woche mit einem Plus von +1,96 % bei 68,76 US-Cent je Pfund. Besonders erfreulich: Am Freitag wurde zeitweise sogar über der Marke von 69 Cent gehandelt - ein weiterer Schritt in Richtung unseres strategisch wichtigen Widerstandsbereichs um 70 Cent. Wie bereits mehrfach betont, wäre ein klarer Ausbruch über 70 Cent, idealerweise mit mehreren aufeinanderfolgenden Tagesschlusskursen oberhalb dieses Levels, ein starkes technisches Signal für eine mögliche Trendumkehr. Solange diese Marke nicht nachhaltig überwunden ist, bleiben wir jedoch vorsichtig optimistisch.Die aktuellen COT-Daten liefern ebenfalls positive Impulse: Das Managed Money hat seine Netto-Short-Positionen um weitere knapp 5.000 Kontrakte reduziert - ein klares Zeichen dafür, dass spekulative Marktteilnehmer zunehmend auf eine Stabilisierung bzw. Wende nach oben setzen. Übrigens: Mein Kollege Dr. Dennis Riedl hat mal wieder einen neuen kostenlosen Report für Sie erstellt. Wenn Sie diesen heißen Börse-Sommer einigermaßen entspannt überstehen wollen, müssen Sie sich die "3 Coolen Sommer-Aktien" unbedingt ansehen. Einfach hier kostenlos herunterladen. FAZIT Die Preisentwicklung der letzten Woche sowie die fortgesetzte Reduktion spekulativer Short-Positionen sprechen für eine vorsichtige Trendwende am Baumwollmarkt. Solange der Bereich um 70 Cent nicht signifikant überwunden ist, bleiben wir geduldig - aber aufmerksam. Ein bestätigter Ausbruch könnte ein neues Momentum entfachen. Bis dahin gilt: beobachten, vorbereiten, nicht überstürzen. Enthaltene Werte: XD0002742068,DE000VC6RKM5

