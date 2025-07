Carsten Stork: Platin: Beeindruckendes Jahreshoch - aber Vorsicht vor der Saisonalität

Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Platin-Markt Der Platinenfuture an der CME (PL1!) hat in der vergangenen Woche zwar einen Wochenverlust von -1,05 % verbucht und bei 1.456,10?USD je Feinunze geschlossen, doch das Gesamtbild bleibt bemerkenswert: Am Freitag durchbrach der Kurs zwischenzeitlich sogar die psychologisch wichtige Marke von 1.500?USD und markierte mit 1.504,30?USD das höchste Niveau seit August 2014. Damit nähert sich Platin seinem elfjährigen Hoch - eine Entwicklung, die viele Marktteilnehmer in dieser Form nicht auf dem Schirm hatten. Die Positionierungsdaten zeigen allerdings erste Bremsspuren: Das "Managed Money" - also die großen spekulativen Adressen - hat zuletzt begonnen, seine Long-Positionen leicht zu reduzieren. Der Bestand liegt mit knapp unter 20.000 Netto-Long-Kontrakten zwar weiterhin auf erhöhtem Niveau, aber der Schwung der letzten Wochen scheint etwas nachzulassen. Diese Entwicklung passt ins saisonale Muster: Historisch betrachtet markiert Platin rund um Mitte Juli häufig einen temporären Hochpunkt, bevor es in eine schwächere Phase bis in den Spätsommer hinein übergeht. Übrigens: Mein Kollege Dr. Dennis Riedl hat mal wieder einen neuen kostenlosen Report für Sie erstellt. Wenn Sie diesen heißen Börse-Sommer einigermaßen entspannt überstehen wollen, müssen Sie sich die "3 Coolen Sommer-Aktien" unbedingt ansehen. Einfach hier kostenlos herunterladen. FAZIT Platin beeindruckt mit relativer Stärke und einem neuen Mehrjahreshoch, aber das Momentum gerät ins Stocken. Mit Blick auf die leicht nachlassende Positionierung und die saisonal typischerweise schwächere Marktphase ist Vorsicht angesagt. Trader sollten mögliche Rücksetzer einplanen - oder zumindest ihre Stopps konsequent nachziehen. Ein nachhaltiger Ausbruch über das Freitagshoch bei 1.504?USD bleibt vorerst das bullische Schlüsselereignis. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002876395,DE000VC6RKM5

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )