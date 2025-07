Wochenausblick - US-Bluechips im Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt den Zahlen eines spannenden Unternehmens, das in der vergangenen Woche bereits im Daily Trading Newsletter der HSBC erschien - NXP Semiconductors. Ebenfalls wird der amerikanische Telekommunikationskonzern Verizon seine Quartalszahlen veröffentlichen. Am Montag wird auch neben dem Verbraucherpreisindex Neuseelands auch der sogenannte Leading Economic Index der USA für Juni veröffentlicht.



















Dienstag:



Am Dienstag werden verschiedene zahlreiche Unternehmenszahlen erwartet. Zum einen erwartet und der Bericht von SAP, Deutschlands wertvollstes Unternehmen nach Börsenwert. Mit rund 15% macht SAP allein einen sehr großen Bestandteil des DAX aus. Dies bedeutet, dass sich die Quartalsergebnisse des einzelnen Unternehmens grundsätzlich stark auf den gesamten Index auswirken könnten. Auch aus der Lebensmittelbranche erscheinen wichtige Daten beispielsweise von The Coca-Cola Company sowie Phillip Morris International Inc. The Coca-Cola Company steigerte zuletzt ihre Dividende zum 63. Mal in Folge. Somit blicken Anleger mit Spannung auf die mögliche Entscheidung, diesen Trend fortzusetzen. Nicht zuletzt werden sich unter anderem Texas Instruments, RTX Corporation und Lockheed Martin zu ihren Quartalszahlen äußern.















Mittwoch:



Am Mittwoch werden Daten zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone veröffentlicht. Des Weiteren wird der britische Erzeugerpreisindex publiziert. Zudem veröffentlichen mehrere Titanen der amerikanischen Börsen ihre Quartalszahlen. Dazu zählen unter anderem Tesla, IBM und A&T. Insbesondere Tesla zeigte sich in den vergangenen Monaten durch politischen Druck um Elon Musk und zusätzliche Absatzprobleme angreifbar, weshalb das Unternehmen durch die anstehende Bekanntmachung einem weiteren Stresstest unterzogen wird. Doch jedes Problem ist auch eine Chance.















Donnerstag:



Der Donnerstag zeigt sich als besonders bedeutungsvoll für die makroökonomischen Faktoren. Einerseits wird der Hauptrefinanzierungssatz der EZB, also der Leitzins, veröffentlicht. Dies hat große Bedeutung für die Wechselkursentwicklungen, zum Beispiel mit dem US-Dollar. Zudem kann sich eine Änderung des Leitzinses ebenfalls stark auf die preisliche Entwicklung von Derivativen, wie Optionen, auswirken. Andererseits wird ebenfalls der S&P Global EMI für mehrere Wirtschaftssektoren der USA veröffentlich. Dies könnte als Frühindiktaor für die wirtschaftliche Aktivität des jeweiligen Sektors genutzt werden. Neben den makroökonomischen Bekanntmachungen werden auch am Donnerstag die Bücher mehrerer großer Unternehmen offengelegt. Dazu zählen beispielsweise das Schweizer Biotechnologieunternehmen Roche sowie Intel und Nestlé.















Freitag:



Zum Wochenabschluss erwarten uns die Kennzahlen des Deutschen Traditionsunternehmens Volkswagen. Kürzlich bewies sich ihre Elektrofahrzeugstrategie als extrem vorteilhaft. Denn der Verkauf von Elektroautos allein wuchs um etwa 50% und trug einen unverzichtbaren Teil zu den Auslieferungen im ersten Halbjahr bei. Inwiefern besagtes Wachstum in tatsächlichen Profit verwandelt werden kann, zeigt das Unternehmen am Freitag. Ebenfalls werden die Einzelhandelsumsätze des Jahres in Großbritannien sowie die Einzelhandelsumsätze des Monats in Deutschland veröffentlicht. Beide Zahlen bieten im jeweiligen Land tiefe Einblicke in das Kaufverhalten der Bevölkerung und sind somit ein wichtiger Faktor für die Geldpolitik der Länder.











Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC