München (ots) -Nach einem hoch emotionalen und bis zur letzten Sekunde dramatischen Viertelfinale gegen Frankreich hat die DFB-Elf das Halbfinale bei der UEFA Frauen-EM in der Schweiz erreicht. Am Mittwoch, 23. Juli geht es nun in Zürich gegen die amtierenden Weltmeisterinnen aus Spanien. Damit trifft das deutsche Team auf die bislang beste Mannschaft bei dieser EM. Mit torreichen Siegen in der Vorrunde und einem klaren Viertelfinal-Erfolg gegen die Gastgeberinnen aus der Schweiz gehört Spanien zu den Top-Favoriten für den Europameistertitel.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Wir freuen uns sehr auf den Mittwoch - die DFB-Elf hat gestern Abend gezeigt, dass sie bereit ist, alles zu investieren, um bei diesem Turnier bis zum Ende dabei zu bleiben. Deshalb hoffen wir sehr, dass es wieder ein großartiges und hoffentlich bis zum Ende spannendes Spiel werden wird!"Die ARD überträgt live ab 20:15 Uhr (Anstoß 21:00 Uhr) das Halbfinale Deutschland - Spanien im Ersten und in der ARD Mediathek. ARD-Expertin Almuth Schult und Moderator Claus Lufen präsentieren die Übertragung live aus dem Stadion in Zürich. Bernd Schmelzer ist der Reporter der Partie.Beide Halbfinal-Spiele der UEFA Frauen-EM und das Finale werden außerdem im Hörfunk (sportschau.de und in der ARD-Audiothek) in voller Länge übertragen. Die Federführung für die ARD-Übertragungen von der Frauen-EM in der Schweiz liegt beim Norddeutschen Rundfunk, weitere Informationen dazu gibt es hier (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstory.ndr.de%2Fem-der-frauen-2025%2Findex.html&data=05%7C02%7Cswantje.lemenkuehler%40ard.de%7Cd494ff33ecee4e29792508ddb2fdcfa6%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638863525360234675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ofpGtzeJRCqRpBoZud5cD%2Brblb8jD7hWnXWdRw4GE38%3D&reserved=0).PROGRAMMMittwoch, 23. Juli 202520:15-23:20 UhrUEFA Frauen-Europameisterschaft Schweiz 2025SportschauDeutschland - SpanienHalbfinaleReporter: Bernd SchmelzerModeration: Claus LufenExpertin: Almuth SchultÜbertragung aus Zürichdazwischenca. 21.50-21.59Tagesthemen