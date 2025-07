Carsten Stork: Kakao - Jetzt gehts ab: Endlich kommt Bewegung in den Markt

Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Kakao-Markt In der vergangenen Woche sind wir im CS-Investor neu in eine Short-Position auf den Cocoa-Future an der ICE US eingestiegen - und wurden direkt Zeugen einer extrem bewegungsintensiven Woche. Der September-Kontrakt (CCU25) beendete die Handelswoche bei 7.701?USD pro Tonne und lag damit 5,52 % im Wochenminus. Am Donnerstag erreichte der Markt ein vorläufiges Tief bei rund 7.200?USD, nachdem enttäuschende Q2-Grind-Daten aus Europa (-7,2 %), Asien (-16,3 %) und Nordamerika (-2,8 %) die Nachfrageängste am Markt verschärft hatten. Die Bestätigung eines massiven Rückgangs der globalen Schokoladenproduktion, verbunden mit gestiegenen Lagerbeständen an der ICE US (zuletzt 2,346?Mio. Bags), sorgte für erheblichen Verkaufsdruck. Wollen Sie bei diesem Trade dabei sein? Testen Sie den CS Investor einfach 30 Tage kostenlos. Am Freitag folgte jedoch eine technische Gegenreaktion: Eine Short-Covering-Rallye trieb den Kurs zurück über die Marke von 7.700?USD. Ausschlaggebend war dabei vor allem die robuste nordamerikanische Nachfrage, die nicht ganz so stark eingebrochen war wie befürchtet. FAZIT Wir sind diese Short-Position strategisch eingegangen - mit dem Ziel, von einem möglichen strukturellen Preisrückgang zu profitieren. Die Bewegung der letzten Tage zeigt: Die Dynamik ist noch nicht vorbei, das Marktumfeld bleibt hochvolatil. Es handelt sich um eine klassische High-Risk-Position, die wir engmaschig überwachen. Sollte sich das bearishe Szenario durchsetzen, halte ich persönlich auch ein Abrutschen bis in den Bereich von 6.000?USD pro Tonne für durchaus denkbar. Enthaltene Werte: XD0002742035

