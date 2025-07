Carsten Stork: Kaffee: Starke Woche für Arabica - neue Fantasie durch US-Zölle?

Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Kaffee-Markt Der Arabica-Kaffee-Future an der US-ICE (KC1!) konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen und schloss mit einem Wochenplus von +6,13 % bei 304,55 US-Cents je Pfund. Damit notiert der Preis nur knapp unter dem am 16.Juli erreichten Dreiwochenhoch bei rund 311?Cents. Auslöser der jüngsten Aufwärtsdynamik waren erneut Sorgen um die Witterungsbedingungen in Brasilien - insbesondere die anhaltende Trockenheit in einigen wichtigen Anbaugebieten hatte für Auftrieb gesorgt. Fundamental rückt jedoch nun ein neues Element in den Fokus: Die USA planen unter der Trump-Administration einen Strafzoll von 50 % auf brasilianischen Kaffee - mit Inkrafttreten bereits ab dem 1.August. Viele US-Händler versuchen deshalb derzeit, möglichst große Mengen noch rechtzeitig zu importieren. Diese zusätzliche Importwelle könnte kurzfristig Nachfrage und Logistikkapazitäten unter Druck setzen - mit potenziell preistreibender Wirkung. Der Branchenverband NCA (National Coffee Association) bemüht sich bereits um eine Ausnahmeregelung für brasilianischen Kaffee - doch noch ist keine Entscheidung gefallen. Übrigens: Mein Kollege Dr. Dennis Riedl hat mal wieder einen neuen kostenlosen Report für Sie erstellt. Wenn Sie diesen heißen Börse-Sommer einigermaßen entspannt überstehen wollen, müssen Sie sich die "3 Coolen Sommer-Aktien" unbedingt ansehen. Einfach hier kostenlos herunterladen. Die COT-Daten zeigen unterdessen wieder zunehmendes spekulatives Interesse: Das "Managed Money" hat seine Netto-Long-Positionen zuletzt erneut ausgebaut - auf über 30.000 Kontrakte. Damit ist der Optimismus an den Terminmärkten spürbar gestiegen. Die saisonale Komponente liefert hingegen derzeit noch keine klare Richtung, wobei ab Anfang August statistisch betrachtet eine freundlichere Phase beginnt. FAZIT Der Arabica-Future zeigt wieder Stärke - getragen von geopolitischen Risiken, Wetterfaktoren in Brasilien und wachsendem spekulativem Interesse. Sollten die US-Zölle wie angekündigt kommen, dürfte dies die Nervosität weiter erhöhen. Für Trader bietet sich aktuell ein spannendes Setup: Technisch stark, fundamental mit neuer Storyline - aber auch volatil und politisch aufgeladen. Eine gute Gelegenheit, mit diszipliniertem Risikoansatz auf kurzfristige Bewegungen zu setzen. Enthaltene Werte: XD0016549160

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )