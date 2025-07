Der bei einem Coldplay-Konzert in inniger Umarmung mit der Personalchefin ertappte CEO der US-Softwarefirma Astronomer ist zurückgetreten. Das Kiss-Cam-Video von dem Vorfall war viral gegangen. Auch die Personalchefin muss Konsequenzen fürchten. Dass sie mit dem Besuch des Coldplay-Konzerts in Boston innerhalb von Stunden weltweite Bekanntheit erreichen würden, hätten sich Andy Byron und Kristin Cabot wohl in ihren schlimmsten Albträumen nicht ausgemalt. ...

