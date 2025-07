Diese Anerkennung durch Analystinnen und Analysten festigt die Position von Spryker als führende Commerce-Lösung für Unternehmen, die ihr Geschäft angesichts der Marktvolatilität zukunftssicher aufstellen wollen

BERLIN und NEW YORK, July 20, 2025, die führende Composable-Commerce-Plattform für globale Unternehmen, hat heute ihr Abschneiden im Analysebericht "2025 Paradigm B2B Enterprise Combine for Digital Commerce Solutions for B2B" bekannt gegeben. Spryker wurde in allen 12 Bewertungskategorien ausgezeichnet, darunter sechs Goldmedaillen, vier Silbermedaillen und zwei Bronzemedaillen. Diese Anerkennung durch Analystinnen und Analysten festigt die Position von Spryker als führende Commerce-Lösung für Unternehmen, die ihr Geschäft in Zeiten volatiler Märkte zukunftssicher aufstellen wollen.

"Wir konzentrieren uns darauf, globalen Unternehmen die Geschwindigkeit und Flexibilität zu bieten, die sie benötigen, um ihr Geschäft zukunftssicher aufzustellen, und die Ergebnisse des Berichts bestätigen genau dies", so Boris Lokschin, Mitbegründer und CEO von Spryker. "Über unsere sechs Goldmedaillen hinaus sind wir besonders stolz auf die bedeutenden Fortschritte, die uns neue Medaillen in Kategorien wie Content- und Datenmanagement sowie Seitensuche eingebracht haben. Wir führen dies direkt auf unsere strategischen Investitionen in stark nachgefragte KI-gestützte Funktionen zurück, darunter KI-gestützte visuelle Produktsuche und Backoffice-Funktionen sowie viele weitere, die sich als entscheidend dafür erweisen, unseren Kunden bei der Markteinführung und Skalierung mit unübertroffener Agilität und einem unübertroffenen Kundenerlebnis zu unterstützen."

Mit sechs Goldmedaillen unterstreicht Spryker seine herausragende Leistung in mehreren wichtigen Kategorien, darunter Umsetzungsstärke, Kundenservice und Support, Promotionsmanagement, Vision und Strategie, Integrationen, Betrieb und Infrastruktur sowie Vertriebs- und Kanalunterstützung.

Diese konstant erstklassige Leistung ist ein Beweis für die Leistungsfähigkeit der Composable-Commerce-Plattform von Spryker, die speziell auf schnellen Mehrwert und Zukunftssicherheit im Hinblick auf KI ausgelegt ist. Die einzigartige Architektur von Spryker, unterstützt durch robuste professionelle Dienstleistungen und ein florierendes Ökosystem von Partnerschaften, versetzt globale Unternehmen in die Lage, sich schnell an sich ändernde Marktanforderungen anzupassen, innovative Technologien zu integrieren und ihre digitale Transformation und ihr Wachstum zu beschleunigen.

Spryker wurde speziell für Unternehmen entwickelt, die schnell skalieren und gleichzeitig anpassungsfähig bleiben möchten. Spryker unterstützt einige der komplexesten Commerce-Umgebungen im Unternehmensumfeld weltweit und ermöglicht ihnen, maßgeschneiderte Lösungen zügig einzuführen und dann nahtlos zu erweitern und den Betrieb entsprechend der Geschäftsentwicklung zu skalieren.

Zu den Höhepunkten der aktuellen Geschäftstätigkeit der Unternehmenskundinnen und -kunden von Spryker zählen:

Verarbeitung großer Transaktionsvolumina zur Bewältigung großer Mengen eingehender Aufträge.

zur Bewältigung großer Mengen eingehender Aufträge. Intensive gleichzeitige Nutzung ohne Leistungseinbußen, selbst bei Spitzenauslastungen während Events.

ohne Leistungseinbußen, selbst bei Spitzenauslastungen während Events. Große globale Reichweite , die Commerce-Aktivitäten in zahlreichen Ländern und Regionen ermöglicht.

, die Commerce-Aktivitäten in zahlreichen Ländern und Regionen ermöglicht. Komplexe Produktkataloge und komplizierte Datenstrukturen, die Millionen von SKUs und unterschiedliche Geschäftsmodelle unterstützen.

und komplizierte Datenstrukturen, die Millionen von SKUs und unterschiedliche Geschäftsmodelle unterstützen. Unterbrechungsfreie Leistung bei Bereitstellungen über mehrere Marken und Regionen hinweg.



Der Paradigm B2B Enterprise Combine Report ist eine hoch angesehene Branchenanalyse, die B2B-Commerce-Plattformen anhand ihrer Fähigkeiten, ihrer Leistung und ihrer strategischen Vision bewertet. Paradigm B2B hat sich zum Ziel gesetzt, B2B-Unternehmen in der komplexen, digital geprägten Umgebung von heute zu unterstützen. Der Bericht dient als umfassender Leitfaden für Unternehmen, die nach den innovativsten und zuverlässigsten Commerce-Lösungen suchen, um ihr Wachstum voranzutreiben. Spryker wurde auch in früheren Berichten von Paradigm B2B ausgezeichnet. Weitere Informationen über die Auszeichnungen von Spryker durch Analystinnen und Analysten finden Sie hier .

Über Spryker

Spryker ist die weltweit führende Composable-Commerce-Plattform für Unternehmen mit komplexen Anwendungsfällen, die Wachstum, Innovation und Differenzierung ermöglichen. Das benutzerfreundliche, kopflose API-First-Modell von Spryker wurde speziell für anspruchsvolle Transaktionsgeschäfte entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, sich anzupassen, zu skalieren und schnell auf den Markt zu kommen, während es gleichzeitig eine schnellere Wertschöpfung während des gesamten digitalen Transformationsprozesses ermöglicht. Als weltweit führende Plattform für B2B- und B2C-Enterprise-Marketplaces, IoT-Commerce und Unified Commerce unterstützt Spryker über 150 globale Unternehmenskunden weltweit und genießt das Vertrauen von Marken wie ALDI, Siemens, ZF Friedrichshafen und Ricoh. Spryker ist ein privat geführtes Technologieunternehmen mit Sitz in Berlin und New York, das von führenden Investoren wie TCV, One Peak, Project A, Cherry Ventures und Maverick Capital unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter spryker.com und folgen Sie Spryker auf LinkedIn und X .

