Hotstocks KW 29 / 2025: Halbleiter-Aktien bleiben heiß!

Investieren & Traden mit Halbleiter-Aktien - die Technologiebranche Nr. 1 gibt den Takt vor!

Halbleiter-Aktien repräsentieren Unternehmen, die Schlüsseltechnologien unserer Zeit liefern. Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche schafft eine strukturell wachsende Nachfrage nach Chips, von Smartphones über Elektroautos bis hin zu KI-Anwendungen. Besonders der aktuelle KI-Boom verstärkt diese Entwicklung dramatisch, da Rechenzentren und maschinelles Lernen extrem leistungsfähige Prozessoren benötigen.

Die Branche ist durch hohe Eintrittsbarrieren charakterisiert. Moderne Chip-Fabriken kosten Milliarden von Dollar und benötigen jahrelange Entwicklungszeiten, was zu quasi-monopolistischen Strukturen führt. Unternehmen wie TSMC, NVIDIA oder ASML haben dadurch starke Marktpositionen aufgebaut, die schwer angreifbar sind. Diese Marktmacht ermöglicht überdurchschnittliche Gewinnmargen und macht die Unternehmen zu attraktiven langfristigen Investments.

Der Halbleiter-Sektor ist in puncto Marktkapitalisierung die bedeutendste Technologiebranche und erheblich volatiler als der Gesamtmarkt. Für Trader sind Halbleiter-Aktien besonders wegen ihrer ausgeprägten Zyklik interessant. Die Branche durchläuft regelmäßig Phasen von Überkapazitäten und Knappheiten, was zu deutlichen Kursschwankungen führt. Erfahrene Anleger können diese Zyklen nutzen, um bei Korrekturen einzusteigen und in Boom-Phasen Gewinne zu realisieren. Die hohe Volatilität bietet sowohl für kurzfristige Trader als auch für langfristige Value-Investoren Chancen.

Halbleiter-Aktien haben sich seit dem April-Tief, das ausgelöst war durch den von US-Präsident Donald Trump vom Zaun gebrochenen Zoll-Konflikt, stabil nach oben entwickelt. Dies wird wiederum vielfach so gedeutet, dass eine Einigung mit wichtigen Handelspartnern - allen voran die Europäische Union und die Volksrepublik China - näher gerückt ist. Anleger sollten allerdings wissen, dass eine neuerliche Eskalation des Konflikts wieder zu einem raschen Absturz führen könnte.

Nvidia Corporation (NVDA) - ISIN US67066G1040

Nvidia, derzeit führender Hersteller bei KI-Chips, ist das nach Marktkapitalisierung das größte Unternehmen der Welt. Ein zusätzlichen Impuls, der die Aktie auf ein neues Allzeithoch katapultiert hat, kam infolge der Meldung, dass die US-Administration die Erlaubnis für den Export des neuesten Modells H20 nach China erteilt hat. Der Abstand zum 50er-EMA ist momentan schon etwas weit, allerdings könnte es sein, dass die Rallye aufgrund des jüngsten Impulses noch eine Weile anhält.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) - ISIN US8740391003

TSMC ist der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter und produziert einen Großteil der modernsten Chips global. Das taiwanesische Unternehmen mit Sitz in Hsinchu fertigt ausschließlich für andere Firmen und ist der wichtigste Akteur in der globalen Chipindustrie. Die aktuell leichte Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China wirkte sich auch hier belebend auf die Kursentwicklung aus.

Broadcom Inc. (AVGO) - ISIN US11135F1012

Broadcom ist als Hersteller von Spezialprozessoren ein weiterer Profiteur des derzeitigen KI-Booms. Das Unternehmen aus San José greift mit seinem "Tomahawk Ultra"-Prozessor die Vormachtstellung von Nvidia an. Der Netzwerkchip soll Rechenzentren effizienter machen und positioniert Broadcom als ernsthaften Player im KI-Markt. Während andere Hersteller auf geschlossene Systeme setzen, könnte Broadcoms Ansatz besonders Tech-Giganten wie Google, Amazon und Microsoft ansprechen, die ihre Infrastruktur diversifizieren wollen. Zuletzt gab es allerdings gemischte Signale bei Großinvestoren mit Käufen und Verkäufen. Charttechnisch sieht es aber weiterhin sehr sauber aus.

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) - ISIN US0079031078

Im Markt für Künstliche-Intelligenz-Prozessoren behauptet sich AMD als zweitstärkste Kraft hinter dem Marktführer Nvidia. Diese Position verdankt der Konzern seinen strategischen Investitionen in hochspezialisierte KI-Technologien, mit denen das Unternehmen den technologischen Rückstand der vergangenen Jahre aufholen konnte. Besonders attraktiv für Investoren macht AMD derzeit das erhebliche Kurspotenzial: Nach den drastischen Kursverlusten zwischen 2024 und April 2025 bietet die Aktie noch beträchtlichen Spielraum für Wertsteigerungen, was sie zu einem bevorzugten Investment macht.

Tagescharts vom 18.07.2025, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 20.07.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Eine mit dem Autor wirtschaftlich verbundene Person ist in XOM investiert. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.