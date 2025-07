Ethereum News: Diese On-Chain-Daten deutet auf etwas Großes hin!

Die Geldströme von Ethereum deuten auf eine außerordentlich positive Entwicklung für das Ökosystem hin, was sich auch in dessen Kursverlauf im Vergleich zu Bitcoin erkennen lässt. Welche Erfolge ETH zuletzt verbuchen konnte und was dies für das Ökosystem bedeutet, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

Stablecoin-Emittenten werden zu wichtigen Käufergruppe von Treasuries

Das regulatorische Umfeld der Kryptoindustrie hat sich durch die neuen Gesetzesvorhaben deutlich verbessert. So wurde erst am 18. Juli der GENIUS Act von dem US-Präsidenten unterzeichnet und wird voraussichtlich spätestens im nächsten Jahr in Kraft treten.

Damit sollen vor allem an den US-Dollar gebundene Kryptowährungen gefördert werden, welche trotz der Inflation den Euphemismus Stablecoins verwenden - auch wenn sie natürlich im Vergleich zum US-Dollar und anderen Fiatwährungen kurzfristig stabil sind.

Mit diesen wird für Käufer von US-Staatsanleihen gesorgt, was sich wiederum in sinkenden Zinsen äußert sowie das Land besser vor weiteren ernstzunehmenden Konsequenzen schützt. Bereits im Mai kam allein der Stablecoin Tether laut der Cornell University schon auf einen Anteil von 1,6 % aller Ein-Monats-Anleihen, was die Rendite um rund 24 Basispunkte senkte.

Deshalb gelten sie schon jetzt als eine wichtige Käufergruppe von Staatsanleihen und sollen in der nächsten Zukunft noch weiter gefördert werden. Dies lässt sich unter anderem an dem eigene Stablecoin von Trumps Unternehmen und weiteren Bemühungen erkennen. Zudem kann somit die Macht des US-Dollars wieder verstärkt werden, was ein geopolitisches Ziel sein dürfte.

Bei Ethereum macht sich Stablecoin-Wachstum am meisten bemerkbar

Die Auswirkungen des förderlichen regulatorischen Umfeldes sind schon jetzt anhand der On-Chain-Daten erkennbar. So haben sich im Vorfelde der Gesetze über die vergangenen 30 Tage die Stablecoin-Emissionen auf Ethereum auf 4,5 Mrd. USD gesteigert, während Tron auf dem zweiten Platz nur auf 2,3 Mrd. USD, Arbitrum auf der Drei auf 906,05 Mio. USD und Solana auf der Vier nur auf 621,7 Mio. USD kam.

Somit verzeichnet Ethereum mittlerweile Stablecoins im Umfang von 132,3 Mrd. USD, was mehr als die 81,3 Mrd. USD von Tron, die 11,1 Mrd. USD der BNB Chain oder die 10,9 Mrd. USD von Solana ist. Das höchste prozentuale Stablecoin-Wachstum hatte zuletzt die Ethereum-Layer-2 Arbitrum mit 12,9 %, während das Wachstum bei ETH selbst bei 3,52 % lag.

Stablecoins nach Blockchain | Quelle: Artemis

Allerdings werden die Stablecoins nicht nur emittiert, sondern auch genutzt. So hat sich die Anzahl der Adressen mit ihnen über die vergangenen 5 Jahre von 1,8 Mio. auf 39,9 Mio. um 2.117 % sowie seit 12 Monaten von 22,8 Mio. um 75 % gesteigert. Am meisten genutzt werden sie ebenfalls von Ethereum und dessen Layer-2s, wobei allein die führenden Skalierungslösungen inklusive ETH auf 12,34 Mio. kommen.

Die Stablecoins werden nicht nur von Menschen aus Ländern mit Fiatwährungen mit einer hohen Inflation als sicherer Hafen gehalten und als Alternative für das fehlende Bankkonto verwendet.

Ebenso dienen sie dem Web3 als Liquidität, welche angesichts der langfristigen Wertverluste von Fiatwährungen vermehrt in Kryptowährungen oder Aktien übergehen werden. Daher können die Stablecoins ebenso für ein prosperierendes Ethereum-Ökosystem sorgen.

Bitcoin könnte bald zum größten Konkurrenten für Ethereum werden

Schenkt man den Äußerungen von Krypto-Experten wie Charles Hoskinson glauben, so kann sich Bitcoin schlussendlich auch in anderen Sektoren zum Marktführer entwickeln. Dies wird vorwiegend auf die hohe Liquidität zurückgeführt, welche in diesem verwahrt wird und mittlerweile auf 2,33 Bio. USD kommt.

Somit lassen sich deutlich schneller vielzählige dezentrale Angebote wie dApps, Spiele, NFTs, SocialFi und einiges mehr vorantreiben, um die nächste Welle von Kryptonutzern in das Web3 zu holen. Bitcoin kann dabei nun dank Bitcoin Hyper eine zentrale Rolle spielen, da seine technologischen Limitierungen überwunden werden.

Die Skalierungslösung verbindet Bitcoin mit Solana und somit einer der am besten skalierbaren Blockchains. Denn diese kann Millionen von Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, was für jede Menge Sektoren ausreichend Kapazität bereitstellt. Dabei profitieren Anwender und Entwickler von einer Verzögerung von nur 100 ms und Gebühren von 0,008 USD.

Damit gestaltet sich auch die alltägliche Nutzung von Bitcoin wieder attraktiver. Möglich wird dies durch die nicht verwahrende Bridge von Bitcoin Hyper, mit welcher die Bitcoins praktisch auf der Bitcoin-Basisschicht aufbauenden Layer-2 genutzt werden können. Laut Berichten stellt sie mit dieser Leistung bisherige Marktführer in den Schatten.

Noch werden die HYPER-Coins über den Presale angeboten, jedoch rückt angesichts des hohen Verkaufstempos der Ausverkauf schnell näher. Für weniger als 2 Tage können die Token noch rabattiert unter dem späteren Listungspreis für 0,01235 USD gekauft werden. Anleger können sie auch schon staken, um 244 % pro Jahr zu verdienen.

