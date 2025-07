Vancouver, Kanada - 20. Juli 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (Frankfurt: W1H, WKN: A3EKSZ) ("Onco" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Dr. Dennis Hall, Professor für Chemie an der University of Alberta, in sein Scientific and Clinical Advisory Board bekannt zu geben.

Dr. Hall genießt internationale Anerkennung für seine Pionierarbeit in der Organoborchemie, Katalyse und medizinischen Chemie, unter anderem entwickelte er DNA-Reparaturinhibitoren. Derzeit ist er Inhaber des Tier 1 Canada Research Chair in Borchemie für Katalyse und Arzneimittelentdeckung in Kanada und leitet ein multidisziplinäres Forschungsteam, das sich der Entwicklung neuer synthetischer und biologischer Anwendungen borhaltiger Verbindungen widmet.[i]

Mit über 175 von Experten begutachteten Publikationen, zwei Büchern und 15 Buchkapiteln erstrecken sich Dr. Halls Beiträge über die Bereiche Katalyse, heterozyklische Chemie und medizinische Chemie. Er hat mehr als 75 Doktoranden und Postdoctoral Fellows betreut, und seine Arbeit wird mit über 18.000 Zitaten und einem h-Index von 70 vielfach zitiert.[ii] Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen zählen der Arthur C. Cope Scholar Award (2024) der American Chemical Society[iii], der R. U. Lemieux Award (2021) der Canadian Society for Chemistry[iv] und das Killam Research Fellowship (2019-2021). Im Jahr 2017 wurde er zum Fellow der Royal Society of Canada gewählt.[v]

In seiner neuen Funktion wird Dr. Hall das Unternehmen als Mitglied des Scientific and Clinical Advisory Board bei seiner Forschungs- und Entwicklungsagenda strategisch beraten, unter anderem hinsichtlich klinischer Entdeckung, Synthese und Herstellung, präklinischer Tests und Pläne für die klinische Umsetzung im Zusammenhang mit der Polynukleotid-Kinase-3-Phosphatase-(PNKP)-Inhibitortechnologie NP/A83. Er wird auch mit den wissenschaftlichen und klinischen Führungskräften des Unternehmens sowie externen Partnern zusammenarbeiten, um Innovationen im Bereich der Onkologie voranzutreiben.

"Die Ernennung von Dr. Hall ist ein bedeutender Schritt für die Zusammenführung der fortschrittlichen synthetischen Chemie mit der translationalen Onkologie. Seine Fachkenntnisse in der Forschung von Wirkstoffen auf Borbasis werden unser Ziel, Präzisionstherapien zu entwickeln, in einzigartiger Weise unterstützen und wir freuen uns darauf, seine Erkenntnisse bei der Weiterentwicklung unserer PNKP-Inhibitor-Technologie in Richtung klinischer Studien zu nutzen", so Thomas O'Shaughnessy, CEO von Onco-Innovations.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Prävention und die Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

Für ONCO-INNOVATIONS LIMITED

"Thomas O'Shaughnessy"

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas O'Shaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

mailto:investors@oncoinnovations.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die weitere Entwicklung, potenzielle Vermarktung und den Nutzen der Technologien des Unternehmens, die Aussichten des Unternehmens und die Geschäfte und Pläne des Unternehmens im Allgemeinen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "potenziell", "sollte", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören das Scheitern der Weiterentwicklung, der Erprobung oder der Vermarktung seiner Technologien und andere Risiken, die regelmäßig in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 https://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-titulaires/profile-eng.aspx?profileId=3535#:~:text=Research%20summary,be%20developed%20into%20drug%20candidates.

#_ednref2 https://scholar.google.ca/citations?user=1Q3S-_0AAAAJ&hl=en

#_ednref3 https://cen.acs.org/acs-news/2024-Cope-Cope-Scholar-Award/102/i2

#_ednref4 https://www.cheminst.ca/awards/csc/lemieux/

#_ednref5 https://www.ualberta.ca/en/science/news/2019/april/dennis-hall-killam.html#:~:text=His%20perseverance%20has%20paid%20off,driving%20drug%20discovery's%20future%20focus.&text=%22Too%20many%20reaction%20steps%20in,successfully%20tackle%20this%20complex%20problem.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80415Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80415&tr=1



