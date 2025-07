DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - China-Börsen nach PBoC-Zinsentscheid im Plus

DOW JONES--Ein uneinheitliches Bild zeigt sich an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien zu Beginn der neuen Woche. Leichten Gewinn verzeichnen der Schanghai-Composite (+0,4%) und der Hang-Seng-Index (+0,3%) nach der Zinsentscheidung der chinesischen Notenbank. Die People's Bank of China (PBoC) hat die Leitzinsen unverändert gelassen, ein weithin erwarteter Schritt nach einer Senkung im Mai, Diese Senkung hatte darauf abgezielt, die Auswirkungen des Handelskonflikts mit den USA abzufedern. So blieb der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,0 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,5 Prozent. Im Mai waren beide Sätze um 10 Basispunkte reduziert worden.

Es sei unwahrscheinlich, dass China kurzfristig breit angelegte Konjunkturmaßnahmen ergreifen wird, obwohl bis Ende Juli ein Treffen des Politbüros erwartet wird, um die Wirtschaftspolitik für das zweite Halbjahr zu erörtern, schreiben die Ökonomen von Goldman Sachs in einem Kommentar. Die Ökonomen glauben nicht, dass die politischen Entscheidungsträger die Notwendigkeit für bedeutende Konjunkturmaßnahmen sehen, da das reale BIP-Wachstum im ersten Halbjahr das Wachstumsziel von "rund 5 Prozent" für dieses Jahr übertroffen habe. Peking werde wahrscheinlich sein Versprechen bekräftigen, die Binnennachfrage anzukurbeln und die Exporte, die Beschäftigung und den Immobilienmarkt zu stabilisieren, so Goldman Sachs weiter.

In Japan findet aufgrund eines Feiertages kein Handel statt, damit kann die Börse erst am Dienstag auf das Ergebnis zu Oberhauswahl reagieren. Hier hat die Regierungskoalition von Premierminister Shigeru Ishiba ihre Mehrheit verloren. Die Niederlage deutet nach Einschätzung von Goldman Sachs auf eine wahrscheinlich expansive Ausrichtung der Fiskalpolitik hin. "Da die Regierungskoalition weder im Ober- noch im Unterhaus eine Mehrheit hat, dürfte die Zusammenarbeit mit den Oppositionsparteien bei der Verabschiedung von Gesetzen von Fall zu Fall noch wichtiger werden", schreiben die Ökonomen in einem Kommentar. Der Yen legt nach dem Wahlergebnis zunächst leicht zu, gibt die Gewinne aber wieder vollständig ab und dreht ins Minus. Der Dollar steigt um 0,2 Prozent auf 148,47 Yen.

Deutlich abwärts geht es dagegen in Sydney, der S&P/ASX-200 reduziert sich um 1,2 Prozent. Damit kommt der Index von seinem Rekordhoch wieder zurück. Die vergangene Handelswoche sei mit einem Plus von 2,1 Prozent die stärkste Woche seit Mai gewesen, heißt es. Bei den Einzelwerten steigen South32 um 4,3 Prozent. Der Bergbau-Konzern hat Produktionszahlen für das vierte Quartal vorgelegt, die im Rahmen der Erwartungen lagen. Im Gefolge geht es für die Papiere von BHP und Rio Tinto um bis zu 1,5 Prozent nach oben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.650,60 -1,2% +7,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG Kospi (Seoul) 3.205,92 +0,6% +33,6% 08:30 Schanghai-Comp. 3.549,89 +0,4% +5,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.895,55 +0,3% +23,7% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr 7:56 % YTD EUR/USD 1,1626 -0,1 1,1635 1,1617 +12,3% EUR/JPY 172,61 0,1 172,39 172,83 +6,2% EUR/GBP 0,8666 -0,0 0,8667 0,8659 +4,7% GBP/USD 1,3416 -0,1 1,3427 1,3415 +7,2% USD/JPY 148,47 0,2 148,16 148,77 -5,6% USD/KRW 1.391,20 0,0 1.391,20 1.393,70 -5,7% USD/CNY 7,1483 0,0 7,1483 7,1499 -0,8% USD/CNH 7,1820 0,0 7,1801 7,1850 -2,1% USD/HKD 7,8494 0,0 7,8479 7,8491 +0,9% AUD/USD 0,6509 -0,1 0,6515 0,6502 +5,7% NZD/USD 0,5951 -0,3 0,5967 0,5952 +6,7% BTC/USD 118.418,90 0,3 118.062,10 120.624,85 +24,4% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,33 67,34 -0,0% -0,01 -6,4% Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -7,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.352,07 3.350,33 +0,1% +1,74 +27,7% Silber 32,84 32,8 +0,1% +0,04 +17,6% Platin 1.235,72 1.230,03 +0,5% +5,69 +40,5% Kupfer 5,55 5,58 -0,4% -0,03 +37,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

July 21, 2025

