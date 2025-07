EQS-News: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Dividende

CORPORATE NEWS Daldrup & Söhne AG gewinnt EU-weite Ausschreibung für Geothermie-Großauftrag Auftragswert im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich

HV-Dividendenvorschlag: 0,15 Euro pro Aktie Oberhaching / Ascheberg, 21. Juli 2025 - Als Bestbieter hat der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572) die EU-weite Ausschreibung der Innovative Energie für Pullach GmbH[1] (IEP GmbH) in Pullach für die Niederbringung von sieben Geothermiebohrungen gewonnen. Startschuss ist, wenn die geplante Fündigkeitsversicherung im KfW-Programm 572 in Kraft tritt. Dies wird mit Verabschiedung des Bundeshaushalts Ende September erfolgen. Als Generalunternehmer wird Daldrup von Dezember 2025 an über rund zweieinhalb Jahre an den Standorten Pullach Süd und Baierbrunn die Bohrungen zur Gewinnung von Erdwärme aus der Malm-Lagerstätte (Oberjura) abteufen. Je nach Ergebnis werden bis zu drei weitere Bohrungen von Daldrup erstellt. Es handelt sich um das größte Einzelprojekt der Unternehmensgeschichte. Der voraussichtliche Auftragswert wird im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen. Daldrup erwartet Bohrlängen zwischen 4.000 m und 5.100 m sowie Temperaturen zwischen 122°C und 142°C. Andreas Tönies, Vorstandsvorsitzender der Daldrup & Söhne AG, ordnet das Projekt wie folgt ein: "Das gewonnene Großprojekt ist nicht nur ein Vertrauensbeweis in die Kompetenzen der Daldrup & Söhne AG, es ist ebenfalls ein Meilenstein für die Wirtschaftlichkeit der Erschließung der Erdwärme in Deutschland. Die hohe Anzahl der Bohrungen an zwei benachbarten Standorten bringt signifikante Effizienzvorteile in den Vorbereitungen, im Projektmanagement und in der Projektausführungen mit sich. Das hat Modellcharakter und kann vielen Kommunen in Süd- und Norddeutschland als Blaupause dienen. Über größere Auftragslose lassen sich durch Synergien die Erschließungskosten senken und so die Geothermie wirtschaftlich noch attraktiver für die Wärmeversorgung gestalten." Mit dem Projekt der IEP aus Pullach steigt der Wert des Auftragsbuchs der Daldrup & Söhne AG auf über 130 Mio. Euro. Gleichzeitig bestätigt es die Werthaltigkeit des von Daldrup definierten relevanten Marktes[2], der sich über die letzten fünf Jahre fast verfünffacht hat. Das Vorhaben wird die Entwicklung von Gesamtleistung und EBIT im Konzern in den Jahren 2026, 2027 und 2028 gut unterfüttern. Dividendenvorschlag an die ordentliche Hauptversammlung Der Vorstand schlägt der ordentlichen Hauptversammlung am 28. August 2025 erstmals seit 2014 wieder die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,15 Euro pro Aktie aus dem Bilanzgewinn von 1.977.525,80 Euro vor. Bezogen auf den XETRA Jahresschlusskurs 2024 in Höhe von 9,16 Euro entspräche das einer Dividendenrendite von 1,6 Prozent. Die Ausschüttungsquote läge bei 45,4 Prozent. Rund 1,1 Mio. Euro würden auf neue Rechnung vorgetragen. Andreas Tönies sagt zum Dividendenvorschlag: "Die Aktionäre der Daldrup & Söhne AG sollen am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens auch wieder über Dividenden partizipieren. Gleichzeitig soll die Finanzkraft des Unternehmens für das weitere Wachstum gestärkt werden. Denn die erwirtschafteten Cashflows wollen wir zu auskömmlichen Renditen nach Bedarf in das weitere Wachstum reinvestieren." Hinweis Kommende IR Roadshows / Konferenzen / Events: 28. August 2025: Ordentliche Hauptversammlung, Dortmund

2. Sept. 2025: Herbstkonferenz, Frankfurt

12. Nov. 2025: MKK, München

24.-26. Nov. 2025: Eigenkapitalforum, Frankfurt Über die Daldrup & Söhne AG Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 75 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung zu nutzen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen. Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert. Die Aktie ist im Auswahlindex Scale30 enthalten. Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Presse- & Investor Relations-Kontakt Daldrup & Söhne AG Falk von Kriegsheim Fon +49 (0)2593-9593-29 Fax +49 (0)2593-9593-60 Bajuwarenring 17a ir@daldrup.eu 82041 Oberhaching www.daldrup.eu [1]Die Innovative Energie für Pullach ist eine 100-prozentige Tochter der Gemeinde Pullach. Sie wurde 2002 gegründet, um geothermische Energie zu erschließen und über ein Fernwärmenetz in der Gemeinde zu verteilen. [2] Das mit Eintrittswahrscheinlichkeiten bewertete, relevante, bearbeitete Marktvolumen als Aussicht auf mögliche Auftragseingänge in den kommenden Jahren.









