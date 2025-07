© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar Marques

Diese Entscheidung dürfte zu heftigen Diskussionen führen: Die Aktie des Retail-Brokers wird erneut nicht in den US-Gesamtmarktindex S&P 500 aufgenommen. Trotz rasantem Wachstum: Robinhood erneut übergangen! Einer der gegenwärtig am schnellsten wachsenden Brokeranbieter ist Robinhood. Das gilt neben der Kundenzahl für den Funktionsumfang - vor allem aber auch für den Börsenwert. Denn dank einer Kurssteigerung von fast 381 Prozent in den vergangenen 12 Monaten nähert sich die Marktkapitalisierung der magischen Grenze von 100 Milliarden US-Dollar. Damit ist Robinhood nahezu gleichauf mit dem Kryptobörsenanbieter Coinbase, der es gegenwärtig auf ein Börsengewicht von knapp 107 Milliarden …