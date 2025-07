NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel ging in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar auf einen Bericht ein, dem zufolge die Internet-Beteiligungsgesellschaft Prosus aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ihre Beteiligung an dem Essenslieferdienst verkaufen könnte, um dessen Konkurrenten Just Eat Takeaway zu übernehmen. Es sei noch unklar, wie viel Prosus von Delivery Hero im Rahmen dieser Pläne veräußern müsste, so der Experte. Als Käufer für das Delivery-Geschäft in den fünf Märkten, wo es Überlappungen mit Just Eat gebe, seien wegen des intensiven Wettbewerbs Finanzinvestoren unwahrscheinlich. Diebel rechnet eher mit strategischen Interessenten./gl/ag



