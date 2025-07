© Foto: Redcare Pharmacy N.V.

Die Redcare Pharmacy-Aktie erlebt derzeit ein wahres Comeback. Ein bahnbrechendes Urteil des Bundesgerichtshofs wirbelt den deutschen Apothekenmarkt gehörig durcheinander. Jahrelang kämpften Online-Apotheken gegen die starre Preisbindung bei verschreibungspflichtigen Medikamenten. Jetzt ist der Durchbruch da. EU-Versandapotheken dürfen endlich Boni und Rabatte gewähren. Das verändert alles. Redcare Pharmacy steht als Europas größte Online-Apotheke vor gewaltigen Wachstumschancen. Der Aktienkurs reagierte sofort mit einem Sprung von knapp 10 Prozent. Doch das könnte erst der Anfang sein - oder doch nicht? Die traditionellen Apotheken geraten massiv unter Druck. Der Wandel hin zum Online-Handel könnte sich dramatisch beschleunigen.

BGH-Urteil revolutioniert den Apothekenmarkt

Der Bundesgerichtshof hat gesprochen und damit eine neue Ära im deutschen Apothekenmarkt eingeläutet. Die Richter entschieden eindeutig zugunsten der Versandapotheken. EU-Apotheken sind nicht mehr an die deutschen Preisbindungsregeln gebunden. Das bedeutet konkret: Sie können jetzt Bonusmodelle anbieten, die deutschen Vor-Ort-Apotheken weiterhin verboten bleiben. Der Streit tobte jahrelang zwischen dem Bayerischen Apothekerverband und Taminis, einer DocMorris-Tochter. Es ging um die Frage, ob ausländische Online-Apotheken Boni auf rezeptpflichtige Medikamente gewähren dürfen. Die Apothekerverbände sahen darin unfairen Wettbewerb. Doch der BGH folgte der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Die Warenverkehrsfreiheit in der EU hat Vorrang. Entscheidend war, dass der Bayerische Apothekerverband nicht beweisen konnte, dass ohne Preisbindung die Arzneimittelversorgung in Deutschland gefährdet wäre. Diese "harten Fakten" fehlten komplett. Das Urteil ist ein klarer Sieg für den freien Wettbewerb. Redcare Pharmacy und andere Online-Apotheken können nun ihre Kostvorteile direkt an die Kunden weitergeben.

Charttechnik

Die Redcare Pharmacy-Aktie hat in den letzten Wochen eine harte Zeit hinter sich. Von Höchstständen bei 171,40 Euro im November 2024 stürzte das Papier bis Juni 2025 auf ein Tief von 88,20 Euro ab. Das entspricht einem dramatischen Verlust von fast der Hälfte. Doch genau dort fand die Aktie ihren Boden. Die 50-Tage-Linie wurde jetzt zuletzt wieder, wenn auch ganz knapp, nach oben durchbrochen. Das ist ein wichtiges technisches Signal für einen mittelfristigen Aufwärtstrend und eine Trendwende. Der Kurs notiert aktuell bei 105,90 Euro und hat damit die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke zurückerobert. Chartanalysten sehen jetzt freie Bahn bis etwa 115 Euro. Das zeigt, dass die Anleger wieder Vertrauen fassen könnten. Dennoch verläuft der SMA200 bei 125,47 Euro und damit noch ein ganzes Stück weiter oben. Erst ein Bruch dieser Marke würde auch längerfristig wieder einen Aufwärtstrend einläuten. Die Volumina nehmen aber zu und die Kursbewegungen werden dynamischer. Viele Zeichen deuten auf eine nachhaltige Trendwende hin. Auch vom RSI her ist noch Platz nach oben, da er derzeit bei "nur" 49 Punkten notiert.

Solides Fundament

Redcare Pharmacy steht fundamental auf solidem Fundament. Das Unternehmen ist mit einem Börsenwert von rund 2,1 Milliarden Euro Europas größte Online-Apotheke. Die Marktposition ist stark und das Geschäftsmodell zukunftsfähig. Besonders wichtig: Die CardLink-Lösung für E-Rezepte wurde bis Ende Januar 2027 verlängert. Das beseitigt die Unsicherheiten, die den Kurs im Frühjahr belastet hatten. Das BGH-Urteil eröffnet nun völlig neue Dimensionen. Online-Apotheken können ihre Einkaufsvorteile endlich ausspielen. Ihre Bestellvolumina sind um ein Vielfaches höher als die einzelner Apothekenfilialen. Diese Kostenvorteile lassen sich jetzt in Form von Rabatten an die Kunden weitergeben. Der Markt wird sich dadurch fundamental wandeln. Das seit Jahren andauernde Apothekensterben wird sich massiv beschleunigen. Immer mehr Patienten werden ihre Medikamente online bestellen. Redcare Pharmacy ist perfekt positioniert, um von diesem Strukturwandel zu profitieren.

Was tun?

Die Redcare Pharmacy-Aktie bietet derzeit eine Chance für risikobereite Anleger. Das BGH-Urteil ist ein Wendepunkt für die gesamte Branche. Die fundamentalen Aussichten haben sich schlagartig verbessert. Charttechnisch ist ein erster Teil der Trendwende vollzogen und das Papier hat Raum nach oben bis 115 Euro. Allerdings bleibt die Aktie volatil und nichts für schwache Nerven. Der Apothekenmarkt befindet sich im Umbruch und regulatorische Risiken bleiben bestehen. Für Anleger mit einem Anlagehorizont von mehreren Jahren ist Redcare Pharmacy aber eine Überlegung wert.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

