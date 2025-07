Mainz (ots) -Viele Eltern wissen nicht, dass sie für den Schulstart ihres Kindes eine finanzielle Unterstützung vom Staat erhalten können. Zum 1. August gibt es 130 Euro für den Schulbedarf - zum Beispiel für einen neuen, ergonomischen Schulranzen, Sportzeug oder Schreibmaterial. Zum 1. Februar kommen weitere 65 Euro für das zweite Schulhalbjahr hinzu. Diese Förderung richtet sich an Familien, die Leistungen vom Jobcenter beziehen.So einfach sichern Sie sich die Unterstützung:- Stellen Sie beim Jobcenter einen Antrag auf Unterstützung für den Schulbedarf Ihres Kindes.- Sie erhalten 130 Euro zum 1. August und 65 Euro zum 1. Februar direkt auf Ihr Konto - entweder automatisch oder nach Antragstellung.- Nutzen Sie das Geld gezielt für einen ergonomischen Schulranzen, der die Gesundheit Ihres Kindes schützt.Darauf sollten Sie beim Kauf eines Schulranzens achten:- Der Ranzen sollte ergonomisch geformt und gut am Rücken anliegen.- Achten Sie auf verstellbare, gut gepolsterte Tragegurte.- Das Gewicht des Ranzens sollte möglichst gering sein.- Reflektoren sorgen für Sicherheit im Straßenverkehr.Jetzt aktiv werden - Ihr Kind verdient einen guten Start!Fragen Sie noch heute beim Jobcenter nach der Schulranzen-Pauschale. Sorgen Sie mit einem ergonomischen Schulranzen dafür, dass Ihr Kind gesund und sicher in die Schule starten kann. Lassen Sie sich diese Unterstützung nicht entgehen!Informieren Sie sich kostenlos unter www.buergergeld-schulranzen.de und wenden Sie sich danach an Ihr zuständiges Jobcenter.Pressekontakt:Wolfgang PachaliPressesprecher, Assima hoch 2 GmbHMobil: 0151.61566130E-Mail: wolfgang.pachali@assimahoch2.deUferstr. 41, 55116 MainzOriginal-Content von: Assima hoch 2 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180362/6080440