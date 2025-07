Nach mehr als zwei Wochen komplexer Manöver, präziser Positionierung und sorgfältiger Überprüfungen hat EUMETSAT am 18. Juli 2025 die Kontrolle über den Meteosat Third Generation Sounder 1 (MTG-S1) übernommen die neueste Ergänzung ihrer Flotte geostationärer meteorologischer Satelliten.

Nach dem erfolgreichen Start von MTG-S1 am 1. Juli 2025 hat der Satellit ausgestattet mit dem Infrarot-Sounder (IRS) und der Copernicus Sentinel-4 Mission der Europäischen Union seine Start- und frühe Betriebsphase (LEOP) abgeschlossen und befindet sich nun in einer Umlaufbahn etwa 36.000 km über dem Äquator bei 3,4° westlicher Länge.

MTG-S1 beginnt nun mit monatelangen intensiven Tests durch Expertinnen und Experten bei EUMETSAT in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und Industriepartnern. Ziel ist es, die Voraussetzungen für die Bereitstellung wichtiger Daten und Produkte an Fachleute in den EUMETSAT-Mitgliedstaaten und darüber hinaus zu schaffen. Nach der vollständigen Inbetriebnahme wird der Satellit völlig neue Datenströme zur atmosphärischen Sondierung liefern und es den nationalen Wetterdiensten ermöglichen, frühere und genauere Warnungen herauszugeben, die Leben retten und Eigentum sowie Infrastruktur schützen.

"Der erfolgreiche Abschluss der LEOP-Phase bestätigt, dass die MTG-S1-Satellitenplattform wie erwartet funktioniert und bereit für die nächste Etappe ist", sagte Julia Hunter-Anderson, LEOP-Managerin für Meteosat Third Generation bei EUMETSAT. "Die Übernahme der Satellitenkontrolle in einwandfreiem Zustand ist ein bedeutender Meilenstein für EUMETSAT und unsere Partner. Dieser Erfolg ist das Ergebnis des außergewöhnlichen Engagements und der harten Arbeit von Hunderten von Menschen über viele Jahre hinweg."

"Für EUMETSAT ist dies auch der Beginn einer neuen Reise: Gemeinsam mit ESA und der Industrie wird der Satellit in Betrieb genommen und seine außergewöhnlichen Instrumente werden vorbereitet, um kritische quasi-echtzeitliche Sondierungsdaten und Produkte bereitzustellen. Diese Beobachtungen werden Entscheidungsträger informieren, Gesellschaften schützen, Leben und Lebensgrundlagen verbessern und unsere Möglichkeiten zur Klimabeobachtung und Wettervorhersage in unseren Mitgliedstaaten und darüber hinaus stärken."

