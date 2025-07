Dieses im Bitcoinbereich tätige Fintech-Unternehmen wird per 23.7.2025 in einen der wichtigsten Indices der Welt aufgenommen, was einem Ritterschlag gleich kommt und den wachsenden Einfluss von digitalen Zahlungen und Kryptowährungen unterstreicht. Block Inc. - ab dem 23.7.2025 das neue Fintech-Unternehmen im S&P 500 Mit der Aufnahme in den S&P 500 per 23.7.2025 ist Block Inc. (ISIN: US8522341036), dem ursprünglich 2009 unter dem Namen «Square» gegründeten ...

