© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Diese in den kommenden Tagen (KW30) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 22. Juli: US-Rüstungsschmieden Mit RTX, Lockheed Martin und Northrop Grumman legen am Dienstag gleich drei große US-Verteidigungsunternehmen ihre Bücher offen. Dazu kommt mit Triebwerkshersteller GE Aerospace ein wichtigerer Zulieferer der Luft- und Raumfahrtindustrie. In den vergangenen Monaten hatten US-Rüstungskonzerne mit einigem Gegenwind zu kämpfen. Mit Ausnahme von RTX wurde die Kursentwicklung durch Spekulationen um Ausgabenkürzungen, Stornierungen von Bestellungen und …