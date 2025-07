The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.07.2025

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.07.2025



ISIN Name

CH0184249990 EIDGENOSSENSCHAFT 13-25

XS1859010685 CITIGROUP 18/26 FLR MTN

DE000SLB8221 LDSBK.SAAR IHS S.822

XS2435603571 HEIMSTADEN 22/25 MTN

DE000A254UA1 INTERSHOP OPA.20/25 MO

DE000HLB58B1 LB.HESS.THR.CARRARA07N/24

DE000SLB4352 LDSBK.SAAR OPF A435

AT0000A3GRH0 OESTERREICH 25/25 ZO





