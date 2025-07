Bad Homburg (ots) -Gemeinsam für starke Kinderrechte im digitalen RaumDie gemeinnützige Organisation DigitalSchoolStory freut sich, bekannt zu geben, dass Jutta Croll, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Digitale Chancen und international renommierte Expertin für Kinderrechte im digitalen Raum, die Schirmherrschaft übernommen hat.Sie steht damit künftig an der Seite von Dr. Fabian Mehring, Bayerischer Staatsminister für Digitales, der seit Juni 2025 Schirmherr von DigitalSchoolStory ist. Mit diesen beiden Persönlichkeiten sind die zwei zentralen Themenfelder, die das Wirken von DigitalSchoolStory prägen, auf höchster Ebene vertreten.Kinderrechte als Grundlage digitaler Bildung"Das Kinderrecht auf Bildung ist seit 1989 in Artikel 28 der UN-Kinderrechtskonvention verankert, erklärt Jutta Croll. "Heute müssen wir es auch im digitalen Umfeld verwirklichen und jungen Menschen Räume zur Mitgestaltung ihrer digitalen Lebenswelt geben. Ich freue mich sehr, die DigitalSchoolStory dabei unterstützen zu dürfen."Croll war unter anderem an der Formulierung der UN-Bemerkung Nr. 25 zu Kinderrechten im digitalen Umfeld beteiligt und setzt sich seit Jahren bei den Vereinten Nationen, der Europäischen Kommission und dem Council of Europe für kindgerechte digitale Rahmenbedingungen ein.Mit ihrer Schirmherrschaft unterstreicht sie die Bedeutung von Initiativen wie DigitalSchoolStory, die Kinder und Jugendliche nicht nur als Nutzende, sondern als aktiv Gestaltende des digitalen Wandels begreifen.Was DigitalSchoolStory machtDigitalSchoolStory befähigt Kinder und Jugendliche, ihre Lerninhalte in Form von kreativen digitalen Stories (z. B. Reels, TikToks, Podcasts) aufzubereiten - eine Verbindung von Medienkompetenz, Persönlichkeitsentwicklung und Demokratiebildung. Lehrkräfte werden dabei begleitet, diese innovativen Lernformate im Unterricht einzusetzen. So entstehen partizipative Bildungsprozesse, in denen junge Menschen ihre Stimme finden, persönliche, soziale, methodische und fachliche Kompetenzen entwickeln sowie lernen, digitale Räume reflektiert zu nutzen."Wir glauben daran, dass Bildung im 21. Jahrhundert nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Haltung stärken und Perspektivenvielfalt sichtbar machen muss," erklärt Nina Mülhens, Gründerin und Geschäftsführerin von DigitalSchoolStory. "Mit Jutta Croll gewinnen wir eine Schirmherrin, die sich für die Rechte von Kindern stark macht - in digitalen wie analogen Räumen."Ein Appell an Politik und GesellschaftAngesichts innovativer Entwicklungen im Bereich Künstlicher Intelligenz sei es wichtiger denn je, Kinderrechte konkret mitzudenken, betont Jutta Croll. Als Schirmherrin möchte sie auch dafür sensibilisieren, wie wichtig es ist, die Stimmen von Kindern in bildungspolitischen Entscheidungen zu berücksichtigen.Die Partnerschaft mit DigitalSchoolStory ist daher auch ein Appell an Gesellschaft, Bildungssystem und Politik: Die digitale Welt von morgen muss mit und für Kinder gestaltet werden - gerecht, partizipativ und sicher.Über DigitalSchoolStoryDie DigitalSchoolStory gGmbH befähigt seit 2020 Schüler:innen der Jahrgangsstufen 5 bis 13 dabei, Unterrichtsinhalte in kreative Kurzvideos zu übersetzen - im Stil von TikTok oder Instagram Reels. Die Methode vermittelt digitale Medienkompetenz, fördert demokratische Teilhabe sowie kreative Ausdrucksformen und stärkt damit 4K+ Kompetenzen: Kommunikation, Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration und Medienkompetenz. Eingesetzt wird das Konzept nicht nur an allgemeinbildenden Schulen, sondern auch an Berufsschulen und Hochschulen. Es wurde durch das Fraunhofer-Institut FIT wissenschaftlich evaluiert. Das gemeinnützige Bildungs-Start-up wurde 2023 mit dem Corporate Digital Responsibility Award in der Kategorie Verbraucherbelange ausgezeichnet und zählt zu den Bundespreisträgern des startsocial-Wettbewerbs 2023/24 unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz. Ein besonderes Zeichen setzt zudem das Bayerische Staatsministerium für Digitales: Digitalminister Dr. Fabian Mehring hat 2025 die Schirmherrschaft über DigitalSchoolStory übernommen, um die Bedeutung digitaler Bildung und Medienkompetenz für eine demokratische Gesellschaft zu unterstreichen.Pressekontakt:Jacqueline DreyhauptMobil 0171 3632323presse@digitalschoolstory.dewww.digitalschoolstory.deOriginal-Content von: DigitalSchoolStory gUG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172659/6080462