Blick in die Zukunft der Sichtbarkeit von verschlüsseltem Traffic und souveräner Cyber-Intelligenz

DUBAI, VAE / ACCESS Newswire / 21. Juli 2025 / 31 Concept (31C), ein Technologie-Start-Up, das auf fortschrittliche Lösungen für Netzwerkintelligenz und Traffic-Sichtbarkeit spezialisiert ist, hat heute offiziell mitgeteilt, dass das Unternehmen den "Stealth-Modus" verlässt und an die Öffentlichkeit geht. Nach einer erfolgreichen 6 Mio. $ schweren Finanzierungsrunde im Dezember 2024 ist das Unternehmen mittlerweile zu einem Team von 35 erstklassigen Experten angewachsen und hat still und heimlich eine ganze Reihe essenzieller Meilensteine absolviert, darunter auch die Entwicklung einer eigenen Vorzeigeplattform, mit der die digitale Souveränität, die Cyberverteidigung und die Sichtbarkeit der nationalen Infrastruktur verbessert werden soll.

In den vergangenen Monaten hat 31C im Verborgenen an der Entwicklung einer bahnbrechenden Plattform gearbeitet, die eine Prüfung und Klassifizierung von Netzwerk-Traffic in Echtzeit ermöglicht - auch wenn dieser verschlüsselt ist. Diese moderne Lösung soll Regierungen, Regulierungs- und Strafvollzugsbehörden sowie großen Unternehmen einen tiefen Einblick in die digitale Kommunikation und Aktivitäten im Bereich der Infrastruktur verschaffen. Sie kombiniert leistungsstarke Analysen auf Paketebene mit KI-gesteuerter Intelligenz.

Auf der Konferenz ISS Asia 2025, die in der ersten Septemberwoche in Singapur stattfindet, wird 31 Concept seine Plattform erstmals öffentlich vorstellen, und zwar in einer geschlossenen Session, die ausschließlich Vertretern von Regierungen, Regulierungs- und Strafvollzugsbehörden vorbehalten ist. Diese Präsentation wird eine Live-Vorführung beinhalten, die veranschaulicht, wie die Technologie von 31C tiefgreifende und umsetzbare Erkenntnisse liefert, die für die nationale und digitale Sicherheit von essenzieller Bedeutung sind.

"Wir haben im vergangenen Jahr unsere Arbeiten in aller Stille durchgeführt. Nun sind wir bereit, der Welt zu zeigen, woran wir gearbeitet haben", erklärt Misha Hanin, CEO von 31 Concept. "Wir sehen es als unsere Aufgabe, den Wächtern der digitalen Infrastruktur die Möglichkeit zu geben, Sichtbarkeit und Kontrolle wieder zurückzugewinnen - vor allem in einer Welt, die von Verschlüsselung, Fragmentierung und geopolitischer Unsicherheit beherrscht wird."

Die Erstfinanzierung in Höhe von 6 Mio. $ (Pre-Seed) kam von einem erfahrenen strategischen Investor, der die Vision und den langfristigen Innovationsansatz des Unternehmens teilt. Seither hat 31C erfolgreich eine Reihe fachlicher und geschäftlicher Meilensteine absolviert sowie die Praxistauglichkeit der Plattform unter Beweis gestellt.

Vorreiterrolle in der Forschung durch 31C-Forschungsabteilung

Das Herzstück der langfristigen Innovationsstrategie von 31C ist seine spezielle Forschungsabteilung 31C Research. Diese Abteilung arbeitet an der Schnittstelle von Wissenschaft und Technologie und verfügt über ein international aktives Team aus promovierten Quantenkryptografen, Mathematikprofessoren und praxisorientierten Experten für Cybersicherheit, Netzwerke und Künstliche Intelligenz.

Anders als herkömmliche F&E-Teams konzentriert sich 31C Research nicht nur auf die Produktentwicklung, sondern hat die Aufgabe, die Grenzen des Möglichen bei der intelligenten Traffic-Analyse, der Auswertung verschlüsselter Daten und quantenresistenten Sicherheits-Frameworks zu erweitern. Diese Abteilung leistet derzeit bereits Beiträge zu modernen Studien in den Bereichen Post-Quantum-Kryptografie, sichere Kommunikation und KI-gestützte Traffic-Überwachung.

Nachdem es dem Unternehmen ein Anliegen ist, der globalen Tech-Community etwas zurückzugeben, wird 31C Research auch damit beginnen, ausgewählte interne Tools und Forschungsressourcen auf GitHub öffentlich zugänglich zu machen. Man will damit die Zusammenarbeit, die Transparenz und die Bildungsinitiativen im gesamten Ökosystem der Cybersicherheit unterstützen.

"Unser Forschungsarm spiegelt unsere Überzeugung wider, dass ein revolutionärer Durchbruch nur dann gelingt, wenn intensive wissenschaftliche Forschung auf Dringlichkeiten in der Praxis trifft", weiß Boriss Heismann, CTO von 31C. "Unsere Arbeit soll nicht nur dem Hier undetzt dienen, sondern vor allem der nächsten Ära der Cybersicherheit und digitalen Verteidigung."

Kontaktinformation

Misha Hanin

CEO

mailto:misha.hanin@31c.io

QUELLE: 31 Concept

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80416Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80416&tr=1



