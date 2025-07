Stuttgart (ots) -Das Softwareunternehmen Scable AG aus Stuttgart hebt seine bisherigen Lösungen auf ein neues Level: Mit ScableOne bündelt das Unternehmen die Themen Shopfloor Management, Instandhaltung und papierlose Fertigung in einer zentralen Plattform. Das Ergebnis ist ein integriertes Betriebssystem für die moderne Produktion - schlank, vernetzt und konsequent auf digitale Effizienz ausgerichtet.Die Software gliedert sich in drei spezialisierte, miteinander verknüpfte Hubs:- Digitales Shopfloor Management (SFM Hub)- Papierlose Fertigung (Manufacturing Hub)- Digitale Instandhaltung (Maintenance Hub)Diese modulare Struktur ermöglicht eine durchgängige, digital gesteuerte Produktion - vom Shopfloor über die Instandhaltung bis hin zur Werkleitung. ScableOne ersetzt papierbasierte Prozesse, Excel-Listen und bürokratische Routinen durch transparente, digitale Workflows. Der lückenlose Informationsfluss schafft die Grundlage für eine effektivere Führung und mehr operative Exzellenz."Wir haben bei vielen unserer Kunden, die bisher nur einen Bereich mit Scable abgebildet haben, den Wunsch erkannt, weitere Prozesse in die Plattform zu integrieren. Daraus ist - gemeinsam mit ersten Kunden - ScableOne entstanden", erklärt Lukas Morys, CEO der Scable AG und ergänzt: "Unsere Plattform ist für viele Unternehmen der nächste logische Schritt auf dem Weg zur Smart Factory."Die Software folgt Lean-Prinzipien, ist intuitiv zu bedienen und in wenigen Wochen einsatzbereit. Ob Werker, Produktionsleitung oder Werkleitung - ScableOne entlastet Teams direkt am Ort der Wertschöpfung.Weitere Informationen: https://scable.ioÜber ScableOneScableOne ist das Betriebssystem für die Smart Factory. Die Softwareplattform digitalisiert und vernetzt alle produktionsnahen Prozesse - vom Shopfloor über Fertigung und Montage bis zur Instandhaltung. Mit Fokus auf Einfachheit, Transparenz und Lean-Prinzipien hilft ScableOne Industrieunternehmen, effizienter, flexibler und erfolgreicher zu produzieren.Pressekontakt:Alexander MrohsEmail: marketing@scable.ioOriginal-Content von: Scable, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173184/6080476