DJ EUREX/DAX-Futures legt dank Eindeckungen leicht zu

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montagmorgen. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 54 auf 24.336 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.347 und das Tagestief bei 24.270 Punkten. Umgesetzt wurden bisher aber nur 892 Kontrakte.

Händler warnen davor, das Plus überzubewerten. "Am Montagmorgen werden erstmal die Hedges über das Wochenende geschlossen", sagt ein Händler. Dies wirke kurstreibend in einem dünnen Markt. Auf eine positive Tagesentwicklung könne daraus nicht geschlossen werden.

July 21, 2025 02:29 ET (06:29 GMT)

