Johannesburg, 21. Juli 2025: Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ - gibt bekannt, dass es eine Kaufvereinbarung zum Erwerb von Metallix Refining (Metallix) für einen Barpreis von 82 Millionen US-Dollar (Unternehmenswert 105 Millionen US-Dollar) (die Transaktion) abgeschlossen hat. Metallix produziert recycelte Edelmetalle, darunter Gold, Silber und Platingruppenmetalle (PGMs), hauptsächlich aus industriellen Abfallströmen. Das Unternehmen betreibt zwei Verarbeitungs- und Recyclinganlagen in Greenville, North Carolina. Metallix verfügt über einen globalen Kundenstamm, den es neben seinen Kunden in den Vereinigten Staaten auch aus Großbritannien und Südkorea bedient. Das Unternehmen ist seit über 60 Jahren tätig. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Metallix unter https://metallix.com/.

In den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2024 verarbeitete* Metallix rund 4,2 Millionen Pfund edelmetallhaltige Abfallstoffe und produzierte* rund 21.000 Unzen Gold, 874.000 Unzen Silber, 48.000 Unzen Palladium, 48.000 Unzen Platin, 4.000 Unzen Rhodium, 3.000 Unzen Iridium und 263.000 Pfund Kupfer.

Gründe für die Akquisition

Metallix ergänzt die Recyclingaktivitäten von Sibanye-Stillwater in Montana und Pennsylvania in den USA und bringt zusätzliche Verarbeitungskapazitäten, proprietäre Technologien sowie umfangreiches Wissen und Erfahrung mit. Die Übernahme erweitert die globale Reichweite des Konzerns im Recyclingbereich und seine internen Logistikkapazitäten, wodurch er besser in der Lage ist, Materialien aus verschiedenen Regionen zu beziehen und seinen Kunden End-to-End-Lösungen anzubieten.

Basierend auf den letzten geprüften Finanzinformationen hat Metallix positive Ergebnisse und Cashflows* erzielt und wird voraussichtlich sofort einen positiven Beitrag zum Ergebnis und Cashflow der Sibanye-Stillwater-Gruppe leisten.

Die Transaktion wird vorbehaltlich der Erteilung der für eine Transaktion dieser Art üblichen behördlichen Genehmigungen voraussichtlich im dritten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Neal Froneman, Chief Executive Officer von Sibanye-Stillwater, kommentierte: "Wir freuen uns, Metallix in unser bestehendes Recycling-Portfolio aufzunehmen - die Größe, Technologie und das Know-how sind eine positive Ergänzung für unsere bestehenden Recycling-Aktivitäten und bringen unsere Urban-Mining-Strategie voran. Wir erwarten durch die zahlreichen Synergien mit unseren bestehenden Recycling-Aktivitäten eine erhebliche Wertsteigerung."

Kategorisierung der Transaktion

Die Transaktion ist keine kategorisierte Transaktion gemäß den JSE Limited Listings Requirements und diese Mitteilung wurde von Sibanye-Stillwater freiwillig veröffentlicht.

* Quelle: Metallix

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem diversifizierten Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist ein weltweit führender Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Betrieben zur Aufbereitung von Bergbauabfällen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat sich außerdem im Bereich der Gewinnung und Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seiner weltweiten Aktivitäten im Bereich Recycling und Aufbereitung von Abraum vergrößert. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Ansprechpartner für Investor Relations:

E-Mail:ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Executive Vice President: Investor Relations und Corporate Affairs

Tel.: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: https://twitter.com/SIBSTILL

Sibanye Stillwater Limited

Gründet in der Republik Südafrika Registrierungsnummer 2014/243852/06

Aktiencodes: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)

ISIN - ZAE000259701, US82575P1075

Emissionscode: SSW

("Sibanye-Stillwater", "das Unternehmen" und/oder "die Gruppe")

Eingetragener Firmensitz:

Constantia Office Park

Bridgeview House

Gebäude 11

Erdgeschoss Ecke 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Weltevreden Park 1709

Postanschrift:

Private Bag X5

Westonaria 1780

Tel. +27 11 278 9600

Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Berater und Rechtsbeistände

Finanzberater:

Goldman Sachs International

Rechtsberater:

Davis Polk & Wardwell LLP

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

ZUKUNFTGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch die Verwendung von Wörtern wie "wird", "würde", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "könnte", "könnte", "glauben", "anstreben", "voraussehen", "anstreben", "schätzen" und Wörtern mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich unter anderem solcher, die sich auf die zukünftige Finanzlage, Geschäftsstrategien, Geschäftsaussichten, Branchenprognosen, Produktions- und Betriebsprognosen, Klima- und ESG-bezogene Ziele und Kennzahlen sowie Pläne und Ziele für zukünftige Geschäftstätigkeiten, Projektfinanzierungen und den Abschluss oder die erfolgreiche Integration von Akquisitionen, einschließlich der geplanten Transaktion, sowie die erwarteten Vorteile von Akquisitionen sind notwendigerweise Schätzungen, die die beste Einschätzung der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ergebnisse wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder impliziert genannten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Daher sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen unter Berücksichtigung verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derjenigen, die im Integrierten Bericht 2024 und im Jahresbericht von Sibanye-Stillwater auf Formular 20-F, der am 25. April 2025 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen 333-234096), dargelegt sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Präsentation. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab (sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben).

Websites

Verweise in dieser Mitteilung auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Seiten) dienen lediglich als Hilfe für deren Auffindung und sind nicht Bestandteil dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80421Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80421&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE000259701, US82575P1075Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19647195-sibanye-stillwater-uebernimmt-us-metallrecycler-metallix-staerkt-globale-praesenz-recyclingbereich