Austin, Texas (ots/PRNewswire) -Elektrophysiologen des Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) am St. David's Medical Center implantierten kürzlich als erste in der Nation ein von der FDA zugelassenes neues, bleifreies System, das PatienDavidten mit Herzinsuffizienz eine kardiale Resynchronisationstherapie bietet. Die kardiale Resynchronisationstherapie verbessert das Timing der Herzkontraktionen und hilft so, den normalen Rhythmus des Herzschlags wiederherzustellen. Der erste Eingriff wurde kürzlich von Dr. Robert Canby, Herz-Elektrophysiologe am TCAI, durchgeführt."Diese Technologie stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Behandlung von Patienten mit Herzrhythmusstörungen dar - insbesondere bei Patienten, für die es bisher nur wenige praktikable Behandlungsoptionen für die kardiale Resynchronisationstherapie gab", so Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., Elektrophysiologe für das Herz und leitender medizinischer Direktor von TCAI. "Am Texas Cardiac Arrhythmia Institute haben wir uns verpflichtet, Patienten weltweit die fortschrittlichsten, evidenzbasierten Therapien zur Verfügung zu stellen, und dank der Führung von Dr. Canby haben wir dieses Versprechen erfolgreich eingelöst."Das System ist das erste überhaupt, das den Herzmuskel elektrisch über ein kleines, bleifreies Gerät - etwa so groß wie ein Reiskorn - stimuliert, das in das Gewebe der linken Herzkammer, der Hauptpumpkammer des Herzens, implantiert wird. Das Gerät wandelt Ultraschallenergie in elektrische Impulse um, die den normalen Rhythmus und die Pumpleistung des Herzens wiederherstellen.Herkömmliche kardiale Resynchronisationstherapien beinhalten Elektroden - dünne und weiche isolierte Drähte von der Größe einer Spaghetti-Nudel. Dieses linksventrikuläre endokardiale Stimulationsgerät bietet einen direkten Zugang, der eine flexiblere Platzierung ermöglicht und den Zugang zu Patienten erweitert, die bisher als unbehandelbar galten.Das TCAI ist ein hochmodernes Zentrum für Elektrophysiologie, das sechs mit modernster Technologie ausgestattete Labore umfasst, in denen eine Gruppe angesehener Herz-Elektrophysiologen unter der Leitung von Dr. Natale, einem weltweit anerkannten Experten auf diesem Gebiet, eine große Anzahl der komplexesten elektrophysiologischen Verfahren durchführt.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-texas-cardiac-arrhythmia-institute-am-st-davids-medical-center-verwendet-als-erstes-in-den-usa-ein-von-der-fda-zugelassenes-neues-drahtloses-system-zur-behandlung-von-herzrhythmusstorungen-302509143.htmlPressekontakt:ECPR Texas,Matt Grilli,MGrilli@ECPRTexas.com,(630) 800-9533Original-Content von: Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) at St. David's Medical Center, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115340/6080509