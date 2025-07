Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Reolink, innovativer Marktführer im Bereich intelligenter Sicherheitstechnologien, kündigt die Einführung von zwei leistungsstarken KI-Funktionen an: einerseits die lokale KI-Videosuche (https://reolink.com/blog/ai-video-search/)Beta und zum anderen der Perimeterschutz für seine Flaggschiffkamera Elite Floodlight WiFi, eine 4K-Flutlichtkamera mit 180°-Abdeckung. Ab heute können Nutzer per App-Firmware-Update auf diese Funktionen zugreifen und ihre Flutlicht-Kameras so noch intelligenter machen.Durch ReoNeuraTM, dem intelligenten KI-System von Reolink, gewinnen Nutzer nun noch aussagekräftigere Einblicke in ihre Überwachungsaufnahmen. Es ermöglicht eine intelligentere Erkennung, tiefere Analyse, schnellere Suche und somit eine Reaktion in Echtzeit.Lokale KI-VideosucheBeta - sofort finden, was wichtig istSucht man in seinem endlosem Videomaterial nach einem bestimmten Ereignis, ist das meistens sehr zeitaufwändig. Mit der lokalen KI-VideosucheBeta, die nun in die Elite Floodlight WiFi integriert wird, können Nutzer wichtige Ereignisse in Sekundenschnelle finden. Dafür müssen sie einfach einen Zeitbereich festlegen und beschreibende Suchbegriffe wie "Mann im roten Hemd" oder "weißer SUV" eingeben und die Kamera zeigt sofort passende Ergebnisse, nach Relevanz geordnet, an. So können sich Nutzer bei der Überwachung der Einfahrt oder des Gartens mit der Elite Floodlight Wifi nun noch mehr auf das Wesentliche konzentrieren. Die gesamte Verarbeitung der Suche findet auf dem Gerät statt, die Daten bleiben also privat und vollständig zugänglich. Es wird kein Abo benötigt.Die Suche eignet sich zum Beispiel perfekt, um zu überprüfen, wer die Personen waren, die in der Nähe der Garage gesehen wurden, um nachzusehen, was die Kinder im Garten gemacht haben oder um ein umherstreunendes Haustier zu finden - die lokale KI-VideosucheBeta liefert darauf schnelle Antworten und funktioniert dabei ganz intuitiv.Perimeterschutz - intelligente Grenzen setzen und geschützt seinNeben der intelligenten Suche bietet die Elite Floodlight WiFi auch einen erweiterten Perimeterschutz. Dieser beinhaltet Tools wie das Auslösen eines Alarm beim Überschreiten einer bestimmten Linie, beim Eindringen in einen bestimmten Bereich und bei ungewöhnlich langen Aufenthalten in einem bestimmten Bereich. Mit anpassbaren virtuellen Begrenzungen können Nutzer Einfahrten, Vorgärten oder Hintereingänge passend abgrenzen und außerdem festlegen, wie das System reagieren soll, wenn etwas diese Grenzen überschreitet. Sobald eine Gefahr identifiziert wird, kann die Kamera optional Sirenen, Lichter, App-Warnungen oder sogar benutzerdefinierte Sprachnachrichten auslösen - so verwandelt sich die reine Überwachung in eine aktive Abschreckung. Nutzer können den 24/7-Schutz so perfekt auf individuelle Routinen und auch auf ihr Grundstück zuschneiden.Ab heute können Elite Floodlight WiFi Nutzer ihre App-Firmware aktualisieren, um die neuen KI-Funktionen kostenlos freizuschalten. Mit der Einführung der lokalen KI-VideosucheBeta und des Perimeterschutzes zeigt Reolinks intelligentes KI-System ReoNeuraTM was die geräteeigene Intelligenz in der Praxis leisten kann und wie Nutzer davon profitieren können. Reolink plant in Zukunft weitere KI-Funktionen und eine erweiterte Produktabdeckung, um Hausbesitzern und Unternehmen intelligentere, abonnementfreie Sicherheit zu bieten.Um mehr über die intelligente KI-VideosucheBeta zu erfahren, besuchen Sie bitte Reolink.com (https://reolink.com/lp/reoneura/?utm_source=pr&utm_medium=denewswire&utm_campaign=AIvideosearch).Über ReolinkReolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte und Unternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtloses Sicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweit Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für innovative Sicherheitstechnologien aus. Erfahren Sie mehr über Reolink-Angebote unter Reolink.com (https://reolink.com/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2733313/Reolink_Local_AI_Video_Search_Find_the_moments_in_seconds.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2494855/5419812/Reolink_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/reolink-rustet-seine-elite-floodlight-wifi-mit-bahnbrechender-lokaler-ki-videosuche-und-perimeterschutz-auf-302508888.htmlPressekontakt:Reolink PR Team,pr@reolink.comOriginal-Content von: Reolink Innovation Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172109/6080537