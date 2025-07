Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der letzten Woche ist die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten gestiegen, obwohl es noch viele Unwägbarkeiten, insbesondere zum Thema Zölle, gibt, so die Analysten der Helaba.Zudem hätten Meldungen für Furore gesorgt, Trump würde Fed-Chef Powell vorzeitig entlassen. Zwar sei dies dementiert worden, dennoch fordere die US-Administration fast täglich schnelle und deutliche Zinssenkungen. Die Mehrheit der FOMC-Mitglieder lasse keine Eile erkennen und auch bei der Europäischen Zentralbank, die an diesem Donnerstag über die Höhe ihrer Leitzinsen zu entscheiden habe, zeichne sich eine unveränderte Geldpolitik ab. Die Zinssenkungserwartungen seien gedämpft und daran werde sich so schnell wohl auch nichts ändern. ...

