Essen (www.anleihencheck.de) - Die internationalen Rentenmärkte bleiben erheblichen Scherkräften ausgesetzt: Auf der einen Seite werden derzeit die inflationsdämpfenden Effekte der wirtschaftspolitischen Unsicherheit wirksam, so die Analysten der National-Bank AG.Dies betreffe die insgesamt sinkende gesamtwirtschaftliche Nachfrage, die sich in einem sich weiter ausprägenden abwärts gerichteten Kernpreistrend manifestiere. Auf der anderen Seite würden derzeit in besonders zoll-exponierten Bereichen die ersten Ausläufer der US-Handelspolitik spürbar, bis dato hätten hier die disinflationären binnenwirtschaftlichen Effekte im Saldo deutlich überwogen. Gemäß den Simulationen der Analysten sei davon auszugehen, dass der unterliegende Inflationstrend durch die temporären Inflationsimpulse der umfangreichen US-Zölle zwar zunächst überkompensiert werde, jener aber viel deutlicher abwärtsgerichtet bleiben dürfte, als das an den Märkten eskomptiert werde. ...

