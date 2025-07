Taipeh (ots/PRNewswire) -Die erste Smartphone-Hülle der Welt, die für den Schutz vor internen und externen Schäden entwickelt wurdeRHINOSHIELD, ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigem Telefonzubehör, stellt AirX (https://shop.rhinoshield.de/products/airx) vor - einen revolutionären Smartphone-Schutz und die weltweit erste Hülle, die sowohl vor äußeren Stößen als auch vor inneren Schäden schützt. AirX wurde für moderne Geräte und einen aktiven Lebensstil entwickelt und definiert den Schutz von Smartphones neu.Smartphones sind zu unverzichtbaren digitalen Lebensbegleitern geworden, auf denen alles gespeichert ist - von persönlichen Erinnerungen bis hin zu wichtigen Daten. Während sich herkömmliche Hüllen mit Militärstandards ausschließlich auf die Verhinderung von Schäden durch äußere Einflüsse konzentrieren, geht AirX einen Schritt weiter. Es ist die erste Hülle, welche die internen Systeme von Smartphones selbst bei extremsten Stürzen schützt.AirX besteht aus einem zweischichtigen Struktursystem mit einer Luftkammer und einem Kompressionsskelett, das die Aufprallenergie absorbiert und zerstreut, bevor sie den empfindlichen Kern des Geräts erreichen kann. Der Aufprallschutz von RHINOSHIELD leitet die Aufprallenergie von den wichtigen Komponenten im Inneren des Smartphones ab und ermöglicht so eine Stoßdämpfung von 81%. Damit übertrifft RHINOSHIELD führende Wettbewerber in unabhängigen Falltests.Das AirX-Case bietet umfassenden Schutz aus jedem Winkel. Egal, ob ein Telefon auf die Kante, die Rückseite oder die Vorderseite fällt, AirX bietet Schutz durch umlaufende Luftkissenkammern, verstärkte Ecken und Seitenwände sowie integrierte Puffer rund um die Tasten und die Kamera. Selbst bei extremen Falltests - einschließlich simulierten Stürzen in einer Testmaschine mit internem Schadensüberwachungssystem und Stürzen aus 18 Metern Höhe auf Beton - bewahrte AirX die strukturelle und funktionelle Integrität des Telefons.AirX bietet nicht nur Spitzenleistungen, sondern ist auch:- Aus Monomaterial und 100% recycelbar, hergestellt aus RHINOSHIELDs eigenem TPE- MagSafe-kompatibel- Extra leicht - mit nur 45 Gramm die leichteste Hülle in ihrer LeistungsklasseAirX passt auf das iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max und die gesamte iPhone 16-Serie und ist ab sofort auf Rhinoshield.de (https://rhinoshield.de/) erhältlich. Die normale Ausführung kostet 62,99 €, die Design Your Own-Version ist ab 65,99 € erhältlich und IP-Designs sowie Sonderdesigns sind ab 68,99 € zu haben.Bei RHINOSHIELD ist der Schutz deiner Gesundheit genauso wichtig wie der Schutz deiner technischen Geräte. Obwohl in vielen Kunststoffprodukten nach wie vor Schadstoffe enthalten sind, wurden das neueste AirX-Modell sowie das gesamte Sortiment an RHINOSHIELD-Handyhüllen von SGS getestet - das Ergebnis: keine nachweisbaren Spuren von PFAS und BPA/S/F. Damit unterstreicht die Marke eindrucksvoll ihr langjähriges Engagement für schadstofffreie Materialien und die Einhaltung von Lebensmittelstandards.In der Zwischenzeit hat RHINOSHIELD im zweiten Quartal mit RHINO LOOP (https://rhinoshield.de/blogs/news/alte-hullen-neuer-anfang-mach-mit-beim-rhino-loop-recyclingprogramm?_gl=1%2a1pn16wo%2a_gcl_au%2aMTkyODc1NTY5NS4xNzUxOTY0NTY0%2a_ga%2aMzE5NzYyMTY3LjE3NTE5NzA3NjM.%2a_ga_MTQDCJ9RRQ%2aczE3NTE5NzA3NjIkbzEkZzEkdDE3NTE5NzA3NjY) ein einfacheres und bequemeres Recyclingprogramm eingeführt, das in Frankreich und Deutschland kostenlose Rücksendung von Produkten anbietet. Verbraucherinnen und Verbraucher können gebrauchte Hüllen einfach per Post zurückschicken und dafür Prämien erhalten; die alten Handyhüllen werden dann durch einen geschlossenen Recyclingkreislauf in wertvolle Ressourcen umgewandelt. Diese Initiative unterstreicht das Engagement von RHINOSHIELD für zirkuläres Design und die Reduzierung von Kunststoffabfällen bei technischem Zubehör.* Alle in dieser Mitteilung genannten Daten beruhen auf Standardtests im Labor und spiegeln Durchschnittswerte wider, die unter kontrollierten Bedingungen ermittelt wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umweltfaktoren, Verwendungsmethoden und anderen Bedingungen variieren. *Informationen zu RHINOSHIELDRHINOSHIELD ist eine Marke für Geräte und Zubehör, bei der die Evolution im Mittelpunkt steht. Seit seiner Gründung 2012 hat sich das taiwanesische Materialtechnologie-Unternehmen vom Startup zu einer weltweit bekannten Marke für Aufprallschutz-Zubehör entwickelt. Es treibt die Entwicklung innovativer Lösungen immer weiter voran und hält sich dabei an ein grundlegendes Versprechen der Nachhaltigkeit. Unter dem Firmenmotto "Protect Your World" sind wir von RHINOSHIELD stolz darauf, deine Welt zu schützen". Unser Schwerpunkt liegt auf der Reduzierung von Umweltbelastungen und Kunststoffabfällen. Was RHINOSHIELD von seinen Wettbewerbern unterscheidet, ist unser Engagement für Monomaterialien. Im Rahmen der Changemaker-Kampagne 2017 kündigte RHINOSHIELD an, künftig nur noch Monomaterialien zu verwenden - ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, bei dem die Recyclingfähigkeit im Vordergrund steht, ohne die Schutzfunktion der Produkte zu beeinträchtigen, indem die richtigen Materialien verwendet werden, um eine sinnvolle Wirkung zu erzielen. Weitere Informationen über unsere Geschichte und unsere Initiativen findest du auf unserer offiziellen Website: https://rhinoshield.de/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2730179/AirX_Schutzh_lle_mit_Luftpolster_Effekt.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rhinoshield-bringt-airx-auf-den-markt-302507776.htmlPressekontakt:ALLE MEDIENANFRAGEN,RHINOSHIELD Team-Kontakte,Melody Wang,Corporate Affairs & Communication Manager,melody.wang@evolutivelabs.com; Aurelie Leon,EMEA PR & Influencer Marketing Manager,aurelie.l@evolutivelabs.comOriginal-Content von: RHINOSHIELD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180393/6080548