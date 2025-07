OpenXSelect verkürzt die Zeit für die Einrichtung von Deals um 50% und verdoppelt die Reichweite über internetfähige Fernsehgeräte, Muttersprachler, Apps und Web hinweg

OpenX Technologies, Inc., einer der Marktführer im Bereich der Omnichannel-Supply-Side-Plattformen, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von OpenXSelect bekannt, einer Plattform der nächsten Generation mit Kuratierung und Zielgruppenansprache für Marken und Agenturen. Entwickelt, um Käufer näher an das Angebot zu bringen, versetzt sie OpenXSelect in die Lage, die volle Kontrolle über die Bestandsqualität zu übernehmen, das Targeting im großen Maßstab mithilfe einer breiten Palette von Daten zu aktivieren einschließlich Zielgruppe, Verhaltensänderung, Aufmerksamkeit und Nachhaltigkeit und ihre Leistung durch eine optimierte, intuitive Benutzeroberfläche zu maximieren.

OpenX ist führend im Bereich der Supply-Side-Plattformen seit dem Jahr 2018, als das Unternehmen OpenAudience einführte, eine einzigartige Lösung für Datenpartner, die vom branchenweit ersten Supply-Side-Benutzergraph unterstützt wird. OpenAudience setzte einen neuen Standard für die direkte Aktivierung von Zielgruppen auf der Angebotsseite und definierte neu, wie datengesteuerte Kuratierung aussehen könnte.

OpenXSelect baut auf diesem Erbe auf. In enger Zusammenarbeit mit führenden globalen Marken und Agenturen entwickelt, vereint sie jahrelanges Käuferfeedback, strenge Qualitätsstandards und beständige Innovationskraft in einem zusammenhängenden Angebot. Als Plattform für Direktvertrieb durch den Verlag steigert sie die Effizienz der Arbeitsmedien und lenkt die Werbeausgaben verstärkt in den qualitativ hochwertigen offenen Webbereich und unterstützt auf diese Weise Transparenz, Leistung und vertrauenswürdige Quellen.

Diese Fähigkeiten in Verbindung mit dem reaktionsschnellen, ergebnisorientierten Kundenservice von OpenX unterscheiden dieses Angebot von neuen Anbietern in diesem Bereich aufgrund ihrer Merkmale:

Lieferqualität und -kontrolle: OpenXSelect bietet granulare Bestandskontrollen mit direkten Partnerintegrationen, die sich automatisch aktualisieren, um hohe Markensicherheitsstandards einzuhalten. Zu den Merkmalen gehören eine dauerhafte durch Jounce Media unterstützte MFA (Made for Advertising) Auschaltung und ein erweiterter Schutz durch IAS mithilfe von KI, um die Markensicherheit und -eignung sowie unwirksame Traffic-Filterungen in unterschiedlichen Formaten zu gewährleisten.

"Mit OpenXSelect verfügen wir nun über eine angemessene Kontrolle über die Bestandsqualität und die Zielgruppenansprache. Die Integration mit Datenpartnern erfolgt nahtlos und wir konnten eine deutliche Verbesserung beim Erreichen unserer bevorzugten Zielgruppen sehen. Darüber hinaus versetzt uns die Plattform in die Lage, Inventarstandards anzuwenden, die eng mit unserer Marke übereinstimmen, was einen spürbaren Unterschied bei der Kampagnendurchführung bewirkt hat", so Ash Grant, Global Head of Digital Trading bei Expedia Group Media.

"OpenXSelect bietet eine vollständig transparente Kuratierung mit Hebeln, die die Kontrolle in die Hände der Käufer legen. Wir werden nicht nur über die Fähigkeit verfügen, Ergebnisse anhand spezifischer Leistungskennzahlen (KPIs, Key Performance Indicator) durchgängig zu erzielen und Zugang zu dem proprietären Benutzergraph von OpenX zu erhalten, sondern wir gewinnen auch das Vertrauen einer qualitativ hochwertigen Versorgung und verfügen über die Zeitersparnis eines intuitiven Designs", so Wayne Blodwell, Global Senior Vice President of Programmatic bei Stagwell Assembly.

"Wir konnten mit OpenXSelect die Zeit für die Einrichtung von Deals halbieren, wodurch mehr Zeit für Optimierungen gewonnen wurde. Die vorgefertigten Workflows erleichtern eine kanalübergreifende Skalierung auch für mit dem Internet verbundene TV-Geräte und die Bestandskontrollen geben uns Vertrauen, was wir betreiben", so Doug Cuesta, Vice President, Client Strategy and Operations bei Captify.

"Der Benutzergraph von OpenX hat unsere Reichweite deutlich erweitert in einigen Fällen sogar mehr als verdoppelt im Vergleich zu anderen von uns eingesetzten Plattformen. In Verbindung mit dem direktem Publisher-Zugriff und der Aktivierung in unserem DSP der Wahl schafft er ein umfassendes effizienteres Medienkauferlebnis", so Neil Sweeney, Gründer und CEO bei Reklaim.

"Hierbei handelt es sich lediglich um die Vorstufe dessen, was die Plattform und unser Team vollbringen können", so Matt Sattel, Chief Revenue Officer bei OpenX. "Unsere Cloud-native Infrastruktur versetzt uns in die Lage, schnell voranzukommen, um Agenturen einfache und effektive Tools zur Verfügung zu stellen. Genauso bedeutend ist es, dass unsere Account-Management-Teams als Erweiterung der Organisationen unserer Partner fungieren, um in Agenturteams und Kompetenzzentren integriert zu werden und die schwere Arbeit zu erledigen und dabei zu helfen, Ergebnisse zu erzielen."

Über OpenX

OpenX ist eine unabhängige Omnichannel-Supply-Side-Plattform (SSP) und ein weltweiter Marktführer bei Supply-Side-Kuration, Transparenz und Nachhaltigkeit. Mit seinem zu 100 Cloud-basierten Tech-Stack ermöglicht OpenX Werbeschaltungen im CTV, in Apps, im mobilen Web sowie auf dem Desktop und bietet Publishern eine verbesserte Performance und dynamische, zukunftssichere Lösungen. OpenX blickt auf eine 17-jährige Erfolgsbilanz bei programmatischen Innovationen zurück und ist ein direkter und zuverlässiger Partner der weltweit größten Publisher, der mit mehr als 150.000 Premium-Publisher-Domains und über 100.000 Werbetreibenden zusammenarbeitet. Als Pionier im Bereich Nachhaltigkeit war OpenX das erste Adtech-Unternehmen, das als CarbonNeutral zertifiziert und dessen Erreichen der SBTi Netto-Null-Ziele von unabhängigen Organisationen bestätigt wurde. Weitere Informationen unter www.openx.com.

