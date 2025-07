Unternehmen verstärkt sein Team mit Tony Hadzima als Vice President of Sales für EMEA und LATAM

Zero Networks, ein führender Anbieter von Zero-Trust-Sicherheitslösungen, gab heute die Ernennung von Tony Hadzima zum Vice President of Sales für EMEA und LATAM bekannt. Diese strategische Personalentscheidung unterstützt die globalen Expansionsziele des Unternehmens und die steigende Nachfrage nach seinen innovativen Mikrosegmentierungs- und Zero-Trust-Lösungen.

Tony Hadzima joins Zero Networks as Vice President, Sales EMEA LATAM

Hadzima verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung im internationalen Vertrieb und in Führungspositionen. Er war 15 Jahre lang bei Palo Alto Networks tätig, wo er der erste Mitarbeiter des Unternehmens in Spanien und der 126. weltweit war. Er bekleidete verschiedene Führungspositionen und entwickelte sich in diesen weiter: Country Manager für Iberia, Vice President für Südeuropa und Vice President für EMEA und Lateinamerika im Bereich Smart Industries OT/IoT Security. Er baute von Grund auf leistungsstarke Teams auf und erzielte einige der höchsten Marktanteile und größten Erfolge in EMEA.

Im Juni 2025 gab Zero Networks eine Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 55 Mio. USD bekannt, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens voranzutreiben, einschließlich der Erweiterung des Teams in den Bereichen Vertrieb und Marketing, Forschung und Entwicklung sowie Support.

"Ich fühle mich geehrt, Teil eines Unternehmens wie Zero Networks zu sein, um einen Markt, der reif für Innovationen ist, neu zu gestalten", erklärte Hadzima. "Zero Networks bietet einen radikal neuen Ansatz zur Lösung komplexer Herausforderungen wie Ransomware-Prävention und Mikrosegmentierung ohne zusätzlichen Betriebsaufwand und das in Rekordzeit. Ich freue mich darauf, ein erstklassiges Team aufzubauen, gemeinsam mit unseren Partnern zu wachsen und unsere EMEA- und LATAM-Teams in dieser Phase beschleunigten Wachstums auf die nächste Stufe zu heben."

"Wir freuen uns sehr, Tony in unserem Team willkommen zu heißen", erklärte Scott Coffey, VP of Sales bei Zero Networks. "Cybersicherheit ist eine Branche, in der der Ruf eine entscheidende Rolle spielt, und Tony ist eine der angesehensten Führungskräfte in diesem Bereich. Seine Erfolgsbilanz spricht für sich. Zusammen mit unseren jüngsten Investitionen in Produkte und Entwicklung unterstreicht seine Ernennung unser Engagement, Kunden weltweit außergewöhnliche Zero Trust-Ergebnisse zu liefern."

Zero Networks hat sich zum Ziel gesetzt, Mikrosegmentierung durch Unternehmenslösungen zu modernisieren, die einfach zu implementieren sind, hochwirksam gegen Ransomware und Insider-Bedrohungen und speziell entwickelt wurden, um regulatorische Anforderungen und Cyber-Versicherungsanforderungen zu erfüllen.

Weitere Informationen zu Zero Networks finden Sie unter zeronetworks.com.

Über Zero Networks

Zero Networks revolutioniert Netzwerksicherheit mit seiner benutzerfreundlichen Mikrosegmentierungslösung, die Ransomware stoppt und innerhalb von Tagen statt Jahren implementiert werden kann. Durch die Automatisierung von Asset-Taggingund der Regelerstellubng spart Zero Networks Unternehmen durchschnittlich 86 der Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Mikrosegmentierungslösungen, die auf zeitaufwändigen manuellen Prozessen basieren. In Kombination mit fortschrittlichen Lösungen für Identitätssegmentierung und Zero-Trust-Netzwerkzugriff sowie durch MFA auf Netzwerkebene verstärkt, beschleunigt die Plattform von Zero Networks Zero-Trust-Initiativen in Unternehmen jeder Größe. Dieser umfassende Ansatz ermöglicht es Unternehmen, Angriffe zu stoppen, die auf Seitwärtsbewegungen angewiesen sind, Compliance-Anforderungen zu übertreffen, erstklassige Audit-Ergebnisse zu erzielen und alle Penetrationstests beim ersten Versuch zu bestehen. Weitere Informationen finden Sie unter zeronetworks.com.

