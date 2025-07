Berlin (ots) -Beste Entspannung - gastronomische Angebote - schönste Ausblicke. Diese Attribute klingen auf den ersten Blick nicht nach Feuerwehrleben. Vom Gegenteil überzeugte die aktuelle Ausgabe von "DFV direkt", dem monatlichen Online-Fortbildungsangebot des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). Passend zur Feriensaison stellte Gerd Zimmermann das Angebot der Erholungsheime und -häuser für Feuerwehrangehörige vor. Als Vorsitzender des Arbeitskreises Ferien- und Gästehäuser der Feuerwehren im DFV und zugleich Landesgeschäftsführer des Landesfeuerwehrverbandes (LFV) Baden-Württemberg war er ein bestens geeigneter Botschafter für diese besondere Sparte in der deutschen Feuerwehrwelt.Leidenschaftlich und versiert berichtete er über die verschiedensten Möglichkeiten: Von Skihütte über Orte der Ruhe bis hin zu Seminarzentren. Die Offerten seien vielfältig und höchst abweichend in ihrer jeweiligen Struktur. Im historischen Überblick zeigten sich das Interesse und die Initiative von Verantwortlichen schon in den 1920er-Jahren: Für den aufopferungsvollen Dienst der Feuerwehrleute an der Gesellschaft sollte es eine entschädigende Geste geben. Die seinerzeit aufkommende Reisefreude ließ den Gedanken wachsen, eigene Einrichtungen zum Ausspannen zu schaffen. Dies gelang schließlich aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Getragen von Feuerwehren selbst, Vereinen oder privaten Kräften, entstanden somit zuerst in Bayern derartige Institutionen zur Entspannung, aber auch für Austausch und Gemeinschaft der Feuerwehrangehörigen.Aktuell werden deutschlandweit sechs Häuser betrieben, die an besonders attraktiven Standorten existieren. Liebevoll bewirtschaftet werden diese durch insgesamt 125 um das Wohl der Gäste bemühte Mitarbeiter. Der Zulauf ist immens: In Summe kommen diese Standorte auf immerhin 150.000 Übernachtungen jährlich. Zimmermann hierzu: "Laut Marktforschungsergebnissen zählt Reisen für die Menschen in Deutschland zu den wichtigsten Bedürfnissen". Da wundere es nicht, wenn viele davon Deutschland als Reiseziel für den Urlaub nennen. Eine kurze Umfrage unter den rund 130 Interessierten von "DFV direkt" ergab eine größere Anzahl derer, die sich für Urlaubsziele an den Ferien- und Gästehaus-Standorten interessieren und schon damit vertraut gemacht haben oder bereits selbst Gast waren. Die Familienfreundlichkeit als wichtiges Kriterium in der heutigen Zeit stelle dabei ein anziehendes Detail für Buchungsentscheidungen in jenen Häusern dar, so ein Zwischenfazit im Vortrag. Denn selten finde man im Spielbereich von sonstigen Hotels eine Rutschstange wie in der Feuerwache!"Vielleicht holen Sie sich heute die Anregung" lautete die Einladung des Referenten. Das Feuerwehrhotel Sankt Florian am Titisee wäre so eine Adresse, die seit 1956 ein einladendes Haus für Genießer, Naturfreunde, Feuerwehrbegeisterte sei. Die Ausflugsmöglichkeiten ins Umland stellten sich recht vielfältig dar. Als Erholungsheim mit Herz, Geschichte und Bergblick bezeichnete Zimmermann das Gästehaus und Restaurant St. Florian in Bayerisch Gmain, habe es doch eine Aussicht auf die Alpen und nahegelegene Ski-Pisten zu bieten sowie die längste Tradition. Auf 1.290 Metern Höhe gelegen ist die Florianshütte der Berufsfeuerwehr München in Lenggries, sie bietet einen besonderen Charme durch die Anreise mit der Brauneck-Kabinenbahn. Gemütlich eingerichtet und ganzjährig bewirtschaftet sei sie ideal für Wanderer, Bergliebhaber oder kameradschaftliche Abende. Recht mittig in Deutschland und damit zentral gelegen sei die hessische Unterkunft Feuerwehrheim St. Florian auf dem Meißner. Dort erwarte die Gäste ein in Eigenleistung von Feuerwehrleuten erbautes, zweckmäßiges Seminarhaus in Kombination mit einer Familienunterkunft. In den östlichen Bundesländern gebe es mit dem Feuerwehr-Erholungszentrum in Holzhau ein in Kooperation mit dem LFV Sachsen betriebenes Haus auf 4-Sterne-Niveau inklusive regionaler Küche. Insbesondere Fuß- und Radwandern nahe der tschechischen Grenze seien dort die besonderen Attraktionen. Im schleswig-holsteinischen Gudow befindet sich das Ferien- und Gästehaus der Hamburger Notgemeinschaft Feuerwehr e. V., das einerseits mit ländlicher Idylle an der Lauenburgischen Seenplatte etwas zu bieten habe, andererseits aber gleichermaßen den Städteausflug nach Hamburg ermögliche. Ein Abstecher ans Meer sei bei einer halben Stunde Fahrtzeit auch gut durchführbar."Sind Ihre Koffer schon gepackt?", ermunterte Referent Zimmermann die Zuschauer zu einem Aufenthalt in einer der vorgestellten Einrichtungen. Selbst feuerwehrfremde Personen würden herzlich willkommen sein (sofern nicht belegte Zimmer kurzfristig noch zur Verfügung stehen würden), hätten jedoch mit einem Aufpreis zu rechnen. Tatsächlich seien die Betriebe nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet, sondern alles Erwirtschaftete käme den Adressaten aus Feuerwehrkreisen zugute - in Form der günstigsten möglichen Übernachtungspreise. Immerhin stelle dies ein in Europa einmaliges Selbsthilfe-System dar und verdiene nach Einschätzung des Arbeitskreis-Vorsitzenden werbende Unterstützung bei den Kommunalverwaltungen. Sie könnten ihren ehrenamtlichen Feuerwehrkräften beispielsweise für langjähriges Engagement in der Feuerwehr ein Dankeschön in Form eines Freiaufenthaltes ermöglichen. Auch Feuerwehrausflüge oder Tagungen von Feuerwehrverbänden ließen sich gut an solchen Orten realisieren: Sie seien ein bestens geeignetes Reiseziel für Kameradschaftspflege oder BesprechungenFür historisch Interessierte erwähnte Zimmermann überdies, dass es in den letzten einhundert Jahren der existierenden Erholungsidee bei den Feuerwehren noch weitere Objekte gab, die aus unterschiedlichsten Gründen ihren Betrieb zwischenzeitlich wieder einstellten.Mehr Informationen gefällig? Diese gibt es unter https://www.feuerwehrverband.de/service/ferien-und-gaestehaeuser/; hier stehen die Kontaktdaten der einzelnen Häuser sowie die neueste Broschüre des Arbeitskreises zur Verfügung.Die nächste Ausgabe von "DFV direkt" am Mittwoch, 27. August, richtet den Blick auf das Thema Rauchwarnmelder. Information und Anmeldung hierzu finden sich unter https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/dfv-direkt/.(Matthias Oestreicher, DFV-Presseteam)Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. 