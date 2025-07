Erfurt (ots) -Thüringen präsentiert seine schönsten familienfreundlichen Wanderwege für den Sommer.Ob barfuß über Waldboden, mit Abenteuerrucksack auf Schatzsuche oder entlang spannender Naturpfade: Thüringen ist ein Paradies für Familien, die draußen etwas erleben wollen. Pünktlich zur Ferienzeit stellt das Reiseland familienfreundliche Wanderwege vor. Sie führen durch Wälder und Wiesen, entlang von Burgen, Bächen oder Bergwiesen und sind auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern abgestimmt: kurze Etappen, spannende Stationen und jede Menge Platz zum Toben, Staunen und Entdecken.Welterberegion Wartburg Hainich: Märchenhafte Wälder und wilde PfadeDer Hainich zählt zu den ältesten Buchenwäldern Europas und ist zugleich ein Abenteuerspielplatz für Familien. Gleich mehrere familienfreundliche Wege führen durch die Region, darunter der barrierearm gestaltete Wildkatzenschleichpfad (2 km), der mit vielen Kletterelementen und uralten Bäumen zum Erkunden einlädt sowie für Kinderwagen und aktive Rollstuhlfahrer (in Begleitung) geeignet ist. Wer es fantasievoll mag, begibt sich auf den MärchenNaturPfad Feensteig (3 km), wo besondere Naturplätze mit Märchenmotiven verknüpft sind als eine poetische Einladung, die Welt mit staunenden Augen zu betrachten. Spielerisch wird es auch auf dem barrierefreien Erlebnispfad Silberborn (2,8 km), wo Waldgeister, eine Quelle und geheimnisvolle Baumgestalten auf große und kleine Forscher warten. kultur-liebt-natur.deEichsfeld: Auf Spurensuche im Wald mit Karte oder AppZwei Pirschpfade machen das Eichsfeld zu einem spannenden Ziel. In Dieterode (ca. 1,5 km) beginnt die Tour direkt am Spielplatz im Dorf. Entlang des Rundwegs verbergen sich lebensgroße Tier-Silhouetten, die gefunden und auf einer Karte markiert werden wollen. Wer mag, verlängert den Ausflug mit einem Besuch in das nahe Naturparkzentrum Fürstenhagen samt Baumhaus und Erlebnisgelände. Noch digitaler wird's auf dem Pirschpfad Gerterode, wo eine App-gesteuerte Schnitzeljagd (Actionbound) mit Rätseln und Punkten zum interaktiven Abenteuer für die ganze Familie wird. Zwischen den Bäumen warten 19 Waldtiere und ein Dinosaurier. eichsfeld.deRhön: Zwischen Wäldern und WasserabenteuernIn der Thüringer Rhön warten weitere außergewöhnliche Familienwanderwege auf kleine und große Entdecker. Der Hexenpfad Fischbach (5,8 km) führt durch das UNESCO-Biosphärenreservat vorbei an mystischen Buchenwäldern und Naturspielplätzen. Spielerische Stationen machen den Weg zu einem spannenden Umweltbildungsabenteuer. Ein feucht-fröhliches Erlebnis bietet der Guck- und Putschelweg (5,4 km). Guck und putscheln ist Rhöner Platt und bedeutet so viel wie "schauen und mit Wasser spielen". An diesem familienfreundlichen Rundweg mit Wasserzugängen, Spielplätzen und Sagenstationen ist Schauen, Lauschen und Planschen ausdrücklich erwünscht. Wer Stadtnatur erkunden möchte, findet mit der ParkSafari Meiningen (2,6 km) eine entspannte Tour durch historische Schlossanlagen mit Tierspuren, Infostationen und Platz zum Relaxen. rhoen.infoThüringer Wald: Von Zwergen, Wisenten und UrzeitechsenAuf familienfreundlichen Themenwegen geht es durch dichte Wälder, über saftige Wiesen und hin zu überraschenden Begegnungen. Ein echtes Highlight für Dino-Fans ist der Saurier-Erlebnispfad bei Georgenthal (14 km). Auf der GeoRoute 6 begegnen Familien lebensgroßen Saurierfiguren und reisen durch 300 Millionen Jahre Erdgeschichte vorbei an der Fundstätte Bromacker mit spannenden Einblicken in die Welt der Paläontologie. Weniger weit, aber ebenso abwechslungsreich ist der Kindererlebnisweg ab Lichtenhain (5 km). Start ist die Bergstation der Thüringer Bergbahn. Entlang des Weges warten ein Wildgehege mit Wisenten und Damwild, ein Fröbelwalderlebnispfad, die nostalgische Waldeisenbahn und immer wieder schöne Ausblicke auf das Schwarzatal. Kurz, spielerisch und voller Überraschungen: Der Zwergenpfad Frauenwald (4 km) ist ideal für kleine Wanderneulinge. Ein Abenteuerrucksack, viele Zwergenstationen und ein Rätselpfad mit Urkunde sorgen für Motivation und Bewegung. thueringer-wald.comSüdharz-Kyffhäuser: Waldabenteuer mit TiefgangDer Rabenswald-Familienweg (6 km) führt auf naturbelassenen Pfaden durch einen eindrucksvollen Buchenwald. An Erlebnisstationen lernen Kinder spielerisch den Lebensraum Wald kennen, entdecken Spuren der Vergangenheit bei der alten Köhlerei oder der ehemaligen Glashütte und können sich im "grünen Klassenzimmer" selbst als Naturforscher versuchen. Der Weg ist Teil der WWF-Initiative "Thüringer Urwaldpfade". region-suedharz-kyffhaeuser.deWeimarer Land: Goethe, Riesen und RätselspaßZwischen Goethe, Riesen und Waldbewohnern können Familien mal lehrreich, mal spielerisch unterwegs sein. Auf dem Goethe-Erlebnisweg (30 km auf drei Etappen) zwischen Weimar und Großkochberg begeben sich die Wanderer auf die Spuren einer historischen Freundschaft. Heute laden zwölf interaktive Stationen entlang des Weges dazu ein, über persönliche Verbindungen nachzudenken. Beim Natur-Erlebnispfad Bad Berka Blankenhain (7,7 km) laden 20 Stationen zum Beobachten, Balancieren, Staunen und Entspannen ein. Wer es kürzer und fantasievoll mag, ist auf dem Erlebnispfad Schlossberg (2,5) bei Bad Berka genau richtig. Hier erzählen Riesen, Ritter und die Ilmnixe Erlinde ihre Geschichten. Maskottchen Eichold führt auf liebevoll gestalteten Stationen durch die Welt der Mythen und der mittelalterlichen Burgruine. Ein spannender Ausflug in die Vergangenheit, gespickt mit Mitmachmöglichkeiten und Rätseln. weimarer-land.travelSaale-Unstrut: Zwischen Sauriern und KaisernIn der Naturregion Saale-Unstrut laden spannende Themenwege zu einer aktiven Entdeckungstour ein. Die Erlebnispfade der natura jenensis führen in unterschiedliche Erlebniswelten, unterstützt durch die Natura-Jenensis-App inklusive Augmented Reality und 360°-Panoramen. Der WaldPfad Schlauer Ux (4,2 km) bringt Naturforschende mit 20 Erlebnisstationen mitten hinein in das Ökosystem Wald. Der SaurierPfad Trixi Trias (2,1 km) erzählt von einer Zeit vor 250 Millionen Jahren und erklärt, wie Meeresmuscheln auf Berggipfel gelangten. Die App lässt Saurier zum Leben erwachen. Und auf dem Pfad der Ottonen (3,8 km) verbindet Mittelalter, Burgenlandschaft und Naturwissen auf kindgerechte Weise. saale-unstrut-tourismus.deAltenburger Land: Wasser, Holz und KnöpfeDer Wasser-Erlebnispfad Sprotte (9 km) führt von Posterstein nach Schmölln über Hängebrücken, vorbei an der 1000-jährigen Eiche und am Nöbdenitzer Teich und bietet an 13 Stationen spannende Einblicke in das Leben am Wasser. Der charakteristische Weidenbaum "Dickköpfchen" begleitet die Besucher und bringt ihnen auf Schautafeln die Umgebung und Sehenswürdigkeiten näher. Der Weg ist überwiegend barrierearm und kinderwagenfreundlich. Für Waldliebhaber bietet der Holzmichelweg (4 km) rund um Posterstein eine Rundtour mit naturnahen Ruheplätzen und liebevoll gestalteten Infotafeln. In der Stadt Schmölln erzählt der Knopfweg an 18 Stationen von der bedeutenden Knopfindustrie, die hier einst blühte. Eingelassene Metallscheiben in Knopfform markieren die Route und machen den Stadtrundgang zu einer lebendigen Geschichtserfahrung. altenburg.travelVogtland: Zwischen barrierefreiem Promenadenweg und MoorpfadDer barrierefreie Promenadenweg am Zeulenrodaer Meer (3,4 km) verläuft direkt am Stauseeufer und lädt mit 10 Spiel- und Wissensstationen sowie 11 Fitnessgeräten zu einer entspannten Rundtour ein. Der Moorerlebnispfad im Pöllwitzer Wald (5,3 km) bietet eine familienfreundliche Wanderung durch das Naturschutzgebiet. Der Weg führt über einen Holzbohlenpfad durch das Moor und ist mit 20 Informationstafeln und Erlebnisstationen ausgestattet. Wie fühlt es sich an, durch das Moor zu waten? Gibt es wirklich fleischfressende Pflanzen? Moosi Moosbeere erklärt hier gerne alles dazu. Nur wer alle Aufgaben gekonnt löst, kann das entführte Maskottchen des Moores aus den Fängen des heimtückischen Moorkönigs befreien. vogtland-tourismus.deAuch die Wahrnehmung vor Ort bestätigt die Attraktivität der Thüringer Wanderwege: In der aktuellen Studie Destination Brand 24 (https://destination-brand.com/) (inspektour international GmbH) bewerten über 90 Prozent der Einheimischen den Aufenthalt in der Natur, Wandermöglichkeiten sowie den Besuch von Burgen, Schlössern und Domen mit Bestnoten.Ob Naturabenteuer, tierische Begegnungen oder spannende Mitmachangebote: Weitere Familien-Abenteuer gibt es unter familie.thueringen.entdecken.de (https://familie.thueringen-entdecken.de?utm_source=ots&utm_medium=presseverteiler&utm_campaign=pm-familie).Pressekontakt:Maja NeumannMobil: 0178 2778160Tel.: +49 (0) 361 3742219m.neumann@thueringen-entdecken.depresse.thueringen-entdecken.deOriginal-Content von: Thüringer Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133115/6080622