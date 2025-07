Mainz (ots) -In der neuen von Lutz van der Horst moderierten Show "heute-show extra - Das Quiz" treffen Humor, Politik und Ratespaß aufeinander: An der Seite von Gisa Flake und Olaf Schubert dürfen hier zwei Politikerinnen oder Politiker ihr Politikwissen unter Beweis stellen. In 30 Minuten widmet sich die Sendung den absurdesten und kuriosesten Geschichten, die die Politik zu bieten hat und verpackt sie in unterhaltsame Quizfragen - und einen Gewinner wird es natürlich auch geben. Zu sehen sind die zwei Ausgaben von "heute-show extra- Das Quiz" am Freitag, 25. Juli 2025, und Freitag, 1. August 2025, jeweils um 22.30 Uhr im ZDF und jeweils am Sendetag ab 20.00 Uhr im ZDF zu streamen.In der ersten Ausgabe von "heute-show extra - Das Quiz", treffen "heute-show" und Politik erstmalig als Team aufeinander. Gemeinsam mit Olaf Schubert muss sich Arbeitsministerin Bärbel Bas gegen Gisa Flake und Ricarda Lang behaupten. Im Verlauf der Sendung werden beide Teams mit unterhaltsamen und spannenden Quizfragen aus der Welt der Politik konfrontiert, die sich beispielsweise. historischen Ereignissen wie Deutschlands erster Ministerin widmen und einen Blick auf die kuriosesten Parteien in der Geschichte der Bundesrepublik werfen. Im Finale stehen sich beide Teams bei der großen Vertrauensfrage gegenüber, die von Oliver Welke, Valerie Niehaus und Till Reiners präsentiert wird. Welches Team spricht sein Vertrauen der richtigen Person aus und wird am Ende als Sieger die Show verlassen?In der zweiten Ausgabe von "heute-show extra - Das Quiz" treffen Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Philipp Amthor aufeinander. Gemeinsam mit ihren Teamkapitänen müssen sich die beiden den Quizfragen von Gastgeber und Moderator Lutz van der Horst stellen. Philipp Amthor kann dabei auf die Unterstützung seines Teamkapitäns Olaf Schubert zählen, während Marie-Agnes Strack-Zimmermann im Team mit Gisa Flake spielt. In mehreren Runden müssen beide Teams ihr Wissen auf unterschiedlichen Themenfeldern unter Beweis stellen. Dabei widmet sich die Sendung unter anderem absurden Ereignissen auf Parteitagen, blickt auf die ersten Nebenjobs heutiger Spitzenpolitiker und schaut, was die CDU und Helene Fischer gemeinsam haben. Welches Team am Ende den Sieg nach Hause holt, entscheidet das große Finale. Dabei müssen sich beide Teams der alles entscheidenden Vertrauensfrage stellen, die in dieser Runde von Oliver Welke, Martina Hill als Larissa und Till Reiners präsentiert wird.KontaktJessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293 oder per E-Mail unter zobel.j@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu den Sendungen erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/heuteshow) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "heute-show extra - Next Stop Köster": die nächste "heute-show extra"-Sendung ist zu sehen am Freitag, 8. August 2025, 22.30 Uhr im ZDF.- ZDF-Streaming: "heute-show" (https://www.zdf.de/shows/heute-show-104)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6080704