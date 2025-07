EQS-Ad-hoc: Evotec SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Ad hoc: Evotec SE passt Umsatzprognose an und bestätigt Gewinnprognose Hamburg - Die Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, SDAX/TecDAX, Prime Standard, ISIN: DE 000 566480 9, WKN 566480; NASDAQ: EVO) gibt bekannt, dass sie ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst hat. Die Prognosen für den F&E-Aufwand und das bereinigte Konzern-EBITDA bleiben unverändert. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen Konzernumsatzerlöse in Höhe von 760 bis 800 Mio. € (bisher: 840 bis 880 Mio. €; 2024: 797,0 Mio. €); der F&E-Aufwand wird voraussichtlich zwischen 40 und 50 Mio. € liegen (unverändert; 2024: 50,8 Mio. €); das bereinigte Konzern-EBITDA wird voraussichtlich 30 bis 50 Mio. € erreichen (unverändert; 2024: 22,6 Mio. €). Hauptgründe für die Anpassung der Prognose ist eine Veränderung des Umsatzmixes und deutliche Kosteneinsparungen, welche die ursprünglichen Ziele, die im Rahmen des "Priority Reset" gesetzt wurden, übertreffen. Das Technologie-Lizenzgeschäft - eine wichtige Säule von Evotecs strategischer Neupositionierung - wird voraussichtlich einen stärkeren Beitrag leisten. Gleichzeitig wird erwartet, dass das Basisgeschäft im Shared R&D-Segment auch in der zweiten Jahreshälfte 2025 in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld operieren wird. Während die Konzernumsatzerlöse im ersten Halbjahr hinter den Erwartungen blieben, entwickelte sich das bereinigte Konzern-EBITDA in ersten Halbjahr größtenteils wie erwartet. Es werden weitere Maßnahmen auf dem Weg zu nachhaltigem, profitablem Wachstum umgesetzt. - Ende der Ad hoc-Mitteilung - Kontakt: Volker Braun, EVP Head of Global Investor Relations & ESG, Evotec SE, Manfred Eigen Campus, Essener Bogen 7, 22419 Hamburg, Deutschland,

