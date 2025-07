Silber notiert so hoch wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr - und trotzdem hat die Rally gerade erst begonnen. Denn während der Spotpreis längst durchgestartet ist, hängen viele Minenwerte noch in der Warteschleife. Doch genau jetzt beginnt die Aufholjagd: Ein aussichtsreicher Explorer steht vor dem Befreiungsschlag - befeuert von einer anstehenden Fusion, neuem Fantasiepotenzial und einer Pipeline an Metallen, auf die die USA ganz genau schauen. Gallium, Antimon, Silber, Gold - was nach Rohstoffliste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...