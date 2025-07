HAMBURG/ESSEN (ots) -Die Verleihung der GOLDENEN BILD der FRAU findet am 19. November im Stage Theater im Hamburger Hafen statt. TV-Star Kai Pflaume führt zum 18. Mal vor über 500 Gästen aus Show, Politik, Wirtschaft, Sport und Ehrenamt durch eine Gala voller Überraschungen und Emotionen. Ruth Moschner, Eva Padberg, Saliha "Sally" Özcan, Susanne Daubner und Jessica von Bredow-Werndl haben bereits jetzt die Patenschaft für je eines der fünf Projekte übernommen. Sie werden die Preisträgerinnen im November über den Roten Teppich begleiten, beim gesamten Gala-Abend an ihrer Seite sein - und so helfen, das herausragende Engagement der beeindruckenden Frauen ins Rampenlicht zu stellen.Warum sie die Patenschaft für das Projekt "ihrer" Preisträgerin übernommen haben, erklären die fünf prominenten Frauen hier:Model, Sängerin und Moderatorin Eva Padberg engagiert sich selbst in Afrika - und ist beeindruckt von Christina Schreibers genialer Vereinsidee: "Wer Frauen in einem Land wie Kenia helfen will, braucht mehr als gute Absichten. Es geht nicht um schnelle Lösungen, sondern um nachhaltige Strukturen. Christina hat das verstanden. Ihre Idee, Frauen in Not durch eine Kuh den Start in ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, ist so einfach wie genial - weil sie wirtschaftliche Unabhängigkeit schafft und das gesamte Umfeld stärkt: Frauen, Kinder, ganze Dorfgemeinschaften. Ich durfte selbst schon einige Projekte in afrikanischen Ländern besuchen und unterstützen, in Ruanda und Burkina Faso zum Beispiel. Ich weiß, wie entscheidend es ist, Hand in Hand mit den Menschen zu arbeiten - so wie Christina es tut. Sie handelt mit Respekt und Weitsicht. Ich bin stolz, sie bei der GOLDENEN BILD der FRAU unterstützen zu dürfen." Christina Schreiber (66) aus Baden-Württemberg verschenkt mit ihrem Verein "Women For Women e.V." (https://womenforwomen.de/) Kühe an Not leidende Frauen in Kenia und Uganda.Tagesschau-Ikone Susanne Daubner ist auch bei jungen Leuten Kult - und findet Donya Golafshans Projekt für mehr Chancengleichheit fabelhaft: "Ich sag's mal ganz direkt - so wie Donya es auch tut: Herkunft darf niemals über Zukunft entscheiden! Dass das leider immer noch viel zu oft passiert, erleben junge Menschen mit Einwanderungsgeschichte, anderer Hautfarbe oder aus sozial schwierigen Verhältnissen täglich. Und das will Donya ändern. Sie unterstützt Jugendliche, die niemanden haben, der an sie und ihr Potenzial glaubt. Und ganz nebenbei sorgt ihre MUT Academy dafür, dass genau diese Jugendlichen später, nach erfolgreicher Ausbildung, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen - ein Gewinn also für uns alle! Deshalb ist es für mich eine Herzensangelegenheit, Donya bei der GOLDENEN BILD der FRAU zu unterstützen." Donya Golafshan (38) von der Hamburger "MUT Academy" (https://mutacademy.de/) macht Jugendliche aus sozial abgehängten Stadtteilen selbstbewusster, bringt sie zum Schulabschluss und durch die Lehre.Die Vierfach-Olympiasiegerin im Dressurreiten, Jessica von Bredow-Werndl, weiß was Tiere bewirken, ist zudem Mutter - das lässt sie Carolin Feismanns Arbeit mit ganzem Herzen verstehen: "Carolin leistet Unvorstellbares: Sie begleitet Kinder, die sterben werden, und schenkt ihnen trotzdem Augenblicke voller Lachen, Nähe und Geborgenheit. Als zweifache Mutter zerreißt mir schon der Gedanke daran das Herz - genau darum bewundere ich sie so sehr. Carolin fängt auf, hält aus und baut auf die stille, tröstende Kraft von Tieren. Aus meinem Leben mit den Pferden weiß ich, wie tief diese Verbindung trägt: Wenn Worte versagen, sprechen Tiere für uns. Carolins Kinderhospiz ist ein Ort voller Liebe, Würde und Licht. Ich bin stolz, sie bei der GOLDENEN BILD der FRAU ehren zu dürfen." Carolin Feismann (49) aus Nordrhein-Westfalen hat einen Bauernhof zum tiergestützten Kinderhospiz Gut Feismann (https://gutfeismann.de/) umgebaut - und begleitet nun Familien mit sterbenskranken Kindern beim Abschiednehmen.Moderatorin und Autorin Ruth Moschner will mit aller Kraft helfen, dass Miriam Peters' Einsatz gegen häusliche Gewalt noch viel mehr Unterstützung findet: "Häusliche Gewalt ist unsichtbar, schmerzhaft und kann tödlich sein. Im Juni wurde in Krailling der 45. Femizid dieses Jahres in Deutschland begangen - ein heimtückischer Mord eines Mannes an seiner Ehefrau. Der Täter war polizeibekannt, hatte Kontaktverbot. In Krailling leben knapp 8000 Menschen. Jeder kennt jeden. Und dennoch weiß man nicht, welche Dramen sich hinter den Türen abspielen. Die "Land-Grazien" helfen genau dort, wo Betroffene sonst oft keine Hilfe finden: in ländlichen Regionen. Miriam bricht das Schweigen, nimmt dem Thema die Scham und rettet damit Menschenleben! In Deutschland ist laut zuständigem Bundesministerium jede dritte Frau mindestens einmal von sexualisierter oder physischer Gewalt betroffen. Ich danke Miriam von Herzen für ihre Ausdauer und ihre lebenswichtige Arbeit und freue mich, dass die GOLDENE BILD der FRAU Miriams Mut auszeichnet und unterstützt!" Miriam Peters (34) kämpft mit ihrem Projekt "Land-Grazien" (https://land-grazien.de/) gegen häusliche Gewalt im ländlichen Raum. Ein getarnter Bulli dient der Schleswig-Holsteinerin dabei als mobile Beratungsstelle.Saliha "Sally" Özcan - Internet-Backqueen, Unternehmerin, Stiftungsgründerin - weiß, wie viel Kraft in Gemeinschaft steckt. Sie ist großer Fan von Helene Nestler: "Also ehrlich: Ich finde Helene einfach mega! Da kochen Seniorinnen Marmelade oder besser Mammalade ein - und was passiert? Obdachlose Frauen bekommen Hilfe, Unterstützung und das Gefühl: Ihr seid nicht allein, wir sind für euch da! Nebenbei rettet Helene auch noch Lebensmittel vor der Tonne. Wie genial ist das alles denn bitte?! Das ist nicht nur kreativ, das ist gelebte Nächstenliebe. Und genau dafür feiere ich Helene. Weil sie anpackt. Weil sie etwas bewegt. Und weil sie uns zeigt: Man muss nicht laut sein, um Großes zu tun - man muss es einfach machen. Ich stehe ohne Wenn und Aber hinter ihr. Und bei der GOLDENEN BILD der FRAU feiern wir sie richtig!" Helene Nestler (70) aus Bayern rettet Lebensmittel vorm Müll, kocht mit Seniorinnen im großen Stil Fruchtaufstriche daraus und verkauft diese mit ihrem Verein "Mammalade für Karla e.V." (https://www.mammaladefuerkarla.de/) zugunsten obdachloser Frauen.GOLDENE BILD der FRAU: Das Netzwerk der starken FrauenMit den fünf neuen Preisträgerinnen aus diesem Jahr gehören inzwischen schon 103 beeindruckende Persönlichkeiten zum Netzwerk der GOLDENEN BILD der FRAU: 103 Frauen, die mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag für gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten und die Welt gerade in diesen herausfordernden Zeiten zu einem besseren Ort machen.Bereits jetzt sind die fünf Preisträgerinnen 2025 bei einer bundesweiten Plakatkampagne an Bushaltestellen, in Fußgängerzonen und auf riesigen Digitalboards zu sehen. Ausgewählt wurden die Preisträgerinnen vom gemeinnützigen Verein "GOLDENE BILD der FRAU hilft e.V.".Jede Preisträgerin erhält vom Verein GOLDENE BILD der FRAU hilft e.V. ein Fördergeld in Höhe von 15.000 Euro. Bis zum Vorabend der großen Gala am 19. November 2025 können die Leserinnen und Leser der BILD der FRAU zudem per Telefon oder online abstimmen, welches Projekt den zusätzlich mit 30.000 Euro dotierten Publikumspreis erhalten soll. 