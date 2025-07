Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit 2% liegt der Einlagensatz auf Höhe der Euro-Inflation, der Inflationserwartungen sowie des Inflationsziels der EZB, so die Analysten der Helaba.Der EZB-Rat gehe in Wartestellung.Angesichts deutlich steigender Inflationsraten habe die EZB vor fast genau drei Jahren ihren markanten Straffungskurs gestartet. EZB-Präsidentin Lagarde habe damals von dem Beginn einer Reise gesprochen. Nachdem Zinsniveaus von 4% erreicht worden seien, habe sie vor etwa einem Jahr in den Lockerungsmodus geschaltet. Nach acht Zinssenkungen in Folge auf 2% dürfte die nun anstehende Sitzung des EZB-Rats erstmals keine weitere Reduktion der Leitzinsen bringen. Die gemeinsame Reise hinauf zum Zinsgipfel und wieder hinunter dürfte mit dem gleichzeitigen Erreichen des 2-Prozent-Inflationsziels praktisch einen Endpunkt erreicht haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...