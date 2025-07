Hamburg (www.anleihencheck.de) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat bereits in der letzten Sitzung im Juni klar eine Zinspause signalisiert. Dieser Eindruck hat sich seitdem verstärkt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Viele Mitglieder des EZB-Rats, die öffentlich zur Geldpolitik der Eurozone Stellung genommen hätten, würden in ihren Aussagen darauf hindeuten, dass sie bei der bevorstehenden EZB-Ratssitzung am 24. Juli eine Zinspause befürworten würden: Die Analyse der aktuellen Äußerungen der Ratsmitglieder lege nahe, dass etwa 79% eine Pause unterstützen könnten. "Wir sind in einer guten Position" - diese Einschätzung von Lagarde, die sie bei der Pressekonferenz der Juni-Sitzung getroffen habe, sei von zahlreichen Ratsmitgliedern in ihren aktuellen Reden aufgegriffen worden. ...

