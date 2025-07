Linz (www.anleihencheck.de) - Die Regierungspartei LDP in Japan verliert bei den Wahlen im Oberhaus am Wochenende die Mehrheit, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Somit stehe die Partei erstmals seit 1955 ohne Mehrheit in beiden Häusern da. Einen maßgeblichen Einfluss auf die Unzufriedenheit der Japaner nehme die nach wie vor zu hohe Inflation. Wie bereits vergangenen Freitag berichtet, schwäche sich die Inflationsrate im Juni mit 3,3% im Vergleich zu Mai mit 3,5% leicht ab, sie liege dennoch nach wie vor klar über dem Ziel der Zentralbank. Insbesondere Lebensmittelpreise unterlägen starken Preisanstiegen. So seien die Preise für Lebensmittel im Juni im Jahresvergleich um 7,1% gestiegen. Der JPY habe nach Veröffentlichung der Wahlergebnisse kurzfristig aufwerten können und um 172,00 notiert. Im Laufe des Morgens habe sich der EUR /JPY-Kurs auf derzeit 172,50 korrigiert. (21.07.2025/alc/a/a) ...

