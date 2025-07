© Foto: Michael Matthey - dpa

Die Deutschland AG packt an: Ein Bündnis aus Siemens, Deutsche Bank und zahlreichen Großunternehmen will den heimischen Wirtschaftstandort stärken - und nimmt Milliardensummen in die Hand.Mit ihrer Initiative "Made for Germany" wollen Industriegrößen wie wie Christian Sewing (Deutsche Bank), Roland Busch (Siemens) und Mathias Döpfner (Axel Springer) dem wirtschaftlichen Pessimismus etwas entegegen setzen und Deutschland wieder auf Wachstumskurs bringen. Insgesamt beteiligen sich 61 Unternehmen an der Initiative. In den kommenden drei Jahren sollen über 600 Milliarden Euro in neue Produktionsstätten, Standorte sowie für Forschung, Entwicklung und Infrastrukturmodernisierung in Deutschland …