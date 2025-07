In einem ersten Text erläuterte Olaf Czinna, wo die detaillierte Analyse der betrieblichen Situation eines Maklerhauses beginnt, das verkauft bzw. übergeben werden soll. Der zweite Text befasst sich mit der Bedeutung von Soft Facts und ihrer Aussagefähigkeit über den Wert des eigenen Betriebs. Ein Artikel von Olaf Czinna, Dipl.-Bankbetriebswirt (BA) und Prokurist der SEB Bei der Nachfolgeplanung in Maklerunternehmen nimmt die vorgeschaltete Analyse weit mehr Zeit und Raum in Anspruch als der eigentliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...