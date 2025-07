Bei der Österreichischen Post wird die gesamte Zustellung in Wien ab Ende 2025 ausschließlich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder E-Fahrzeug erfolgen - und damit CO2-frei. Bereits heute sind rund 700 E-Fahrzeuge im Einsatz, deutlich mehr als die Hälfte der knapp 1.100 in Wien eingesetzten Fahrzeuge. Mit der vollständigen Umstellung auf E-Mobilität werde Wien "zur ersten europäischen Metropole, in der Pakete, Briefe, Prospekte, Zeitungen und Zeitschriften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...