Alarm bei Microsoft: Ein Hackerangriff auf Microsofts SharePoint-System bedroht lokale Server in Unternehmen, Behörden und Universitäten. Über eine bislang unbekannte Schwachstelle dringen Angreifer bereits in zahlreiche Netzwerke ein. Zehntausende Server seien laut der Washington Post gefährdet. Betroffen sind laut Microsoft ausschließlich lokal betriebene SharePoint-Server, nicht jedoch die Cloud-Variante SharePoint Online in Microsoft 365. Ein Manager der IT-Sicherheitsfirma Palo Alto Networks ...

